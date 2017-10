Museu de Zoologia da Unesc lança obra infantil na Feira do Livro de Criciúma

A 12ª Feira do Livro de Criciúma iniciou nesta quarta-feira e a programação da Unesc no evento começou com o lançamento da obra infantil “Pintado, o Mascote do Museu”, uma obra da Editora Unesc, resultado da parceria entre o a Unesc e a Polícia Militar Ambiental. O livro está sendo distribuído gratuitamente para alunos de escolas da região durante a feira.

O livro, de autoria da coordenadora do Museu, Morgana Cirimbelli Gaidzinski, com ilustração de Vamber Cabral, tem o objetivo de estimular o interesse das crianças pelo conhecimento sobre a fauna da mata atlântica e sensibilizar para a preservação deste importante bioma por meio da leitura. Ele narra a vida de Pintado, um gato-maracajá, animal símbolo do Museu da Unesc , em seu habitat natural, a Mata Atlântica e a sua chegada ao Museu de Zoologia, local onde passa a viver desempenhando um importante papel na educação ambiental, estabelecendo uma relação de interação com os visitantes na construção do conhecimento, levando de forma lúdica e divertida a mensagem do Museu de preservação e respeito à vida.



A programação da Unesc na Feira do Livro terá, até o dia 11 de outubro, contação de história e Oficina de Marca Página com os funcionários da Biblioteca Professor Eurico Back; dicas de preservação de livros e restauração de obras com o Cedoc (Centro de Memória e Documentação); atividades para o público infantil com o Colégio Unesc e apresentações musicais com o Setor de Arte e Cultura.



A Editora Unesc vai dar orientações de como publicar uma obra e realizar o “Desapega Literário” e a Livraria Unesc vai realizar momentos de leitura. Os Programas de Relacionamento vão esclarecer sobre os processos seletivo para ingresso e para bolsas de estudo. E quem quiser saber mais sobre os cursos e oportunidades que a Universidade oferece, professores e alunos estarão disponíveis para conversar e tirar dúvidas.



A Feira do Livro ocorre na Praça Nereu Ramos até o dia 14 de outubro e é organizada pela Câmara Catarinense do Livro, em parceria com a Fundação Cultural de Criciúma.



Colaboração: Comunicação Unesc