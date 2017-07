Muita gente e pouca neve, mas boas recordações

Lucas Renan Domingos

Quando o frio chega ao Sul do Brasil, logo os turistas de todo o Estado e até do Brasil, além da população das cidades mais frias, se preparam para enfrentar as baixas temperaturas. A previsão de neve na Serra Catarinense, divulgada na última quinta-feira, fez muitos deles pegarem a estrada e irem em direção a cidades da região de São Joaquim.

A massa de ar frio que provocou uma nevasca no Chile no sábado era esperada pelos curiosos também em Santa Catarina. Desde a manhã de segunda-feira, as previsões de clima propício à formação de flocos de neve apontadas pelos climatologistas vinham acontecendo. Quem subiu a Serra do Rio do Rastro sentiu o vento gelado e a chuva fina.

Para os turistas, a expectativa de neve. Para a cidade, a preocupação com o fenômeno e o movimento na região. Prefeituras, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e canais de imprensa montaram uma força tarefa para alertar a população que estava chegando às cidades. A Casa do Turista de São Joaquim, localizada na Praça Cezário Amarante, principal local de acúmulo de pessoas, recebia centenas de turistas em busca de informações sobre hospedagens e à procura de lareiras para se esquentar.

Os mais de cinco mil leitos na região serrana estavam praticamente lotados. A saída foi buscar ajuda da população para hospedar tanta gente. "Indicamos para o pessoal buscar por pousadas alternativas, que são quartos disponibilizados por moradores da nossa cidade. Até mesmo o nosso hospital reservou a nova ala de quartos particulares pare receber os turistas", afirmou a responsável pelas informações turísticas da Casa do Turista, Dinamar Lotin.

Turistas de todas as partes

Não foram só os catarinenses que resolveram encarar o frio. Por toda São Joaquim era fácil encontrar turistas do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e até do Ceará. O juiz Ricardo Costa veio para o Sul do Brasil para acompanhar a formatura de um amigo na cidade de Tubarão. "Como a previsão era essa e eu e minha esposa nunca vimos esse fenômeno no Brasil, apenas no Chile, resolvemos aproveitar e subir a serra. Saímos de lá com uma temperatura de 34°C para curtir o frio de Santa Catarina. Ficaremos por aqui até quarta-feira, para também fazer alguns passeios turísticos aqui na região serrana", explicou.

Já o casal de Santo Antônio do Sudoeste, cidade do Paraná, não via a hora de voltar para o litoral. "Ficamos em Lages na noite passada e agora não temos mais hotel. Vamos esperar um pouco a neve. Se não aparecer, vamos descer, pegar um litoral de Itapema para fugir do frio", confessou a funcionária pública Iloá Scheneider.

A região Sul do Estado também esteve representada. Moradores de Criciúma, Içara, Urussanga e Orleans optaram por desfrutar as férias e aproveitar a nevasca. A família de Orleans saiu cedo de casa. "Temos um reboque pequeno para a gente ficar. Dá de passar tranquilo e é confortável, porque hotel não tem mais. Assim vamos aproveitar para ficar mais uns dias, mesmo que a neve não apareça", esclareceu o fotógrafo Renan Vieira.

Motorhomes dominam a praça

A Praça Cezário Amarante ficou contornada dos tradicionais motorhomes, veículos considerados casas sobre rodas. A grande maioria veio do próprio estado de Santa Catarina. O aposentado Ademir Tesser viaja há mais de 25 anos e aguardava pela neve com a esposa.

"Amo viajar. Optamos por ter um motorhome justamente para não passar ou causar transtornos. Aqui a gente cozinha, dorme, toma banho e não prejudica ninguém e nem tomamos o lugar de outras pessoas nos estabelecimentos da cidade", argumentou.

A Prefeitura informou que objetivo era levar os motorhomes para o Parque Nacional da Maçã, mas os motoristas acabaram se instalando no Centro da cidade. "A previsão também apontava muito frio durante a noite e para evitar que eles saiam dirigindo para outras cidades, o que é arriscado, deixamos eles aqui", frisou a secretária de Turismo de São Joaquim.

Movimento fora do comum

Durante todo o dia, os curiosos não paravam de chegar. O número de carros e pessoas superou o esperado. O grande fluxo de turistas acabou provocando alguns imprevistos, mas a solidariedade e o espírito hospedeiro dos serranos ajudaram para que os visitantes fossem bem-recebidos.

"Estávamos esperando muita neve e pouca gente e aconteceu o contrário. Mas graças à força tarefa que montamos com instituições privadas e públicas estamos conseguimos atender bem o povo que chega aqui. Essa movimentação, apesar dos transtornos, só nos beneficia. Todos os hotéis lotados, restaurantes cheios e nossa economia sendo fortalecida. O frio é a nossa safra", enfatizou o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

A população de São Joaquim se sentiu orgulhosa da cidade. A visibilidade do Município e os movimentos no comércio fizeram a alegria dos habitantes. "Muito bom quando todos vêm pra cá. Ficamos felizes demais. Isso mostra todo o potencial que nossa cidade tem, além de aumentar nosso número de vendas. Desde sábado tivemos um acréscimo de 15%", exaltou a proprietária de uma loja de confecções, Marliane Guedes.

Já o gerente de hotel Pablo Coral disse ter se surpreendido com o movimento. "Em 2008, tivemos também uma previsão de forte neve aqui na nossa cidade. Desde aquela data, eu nunca tinha visto tanta gente por aqui. Todos os leitos do nosso hotel foram ocupados. Só aqui em São Joaquim são quase 700 leitos, que comportam mais de 1.500 pessoas", enfatizou.

E cadê a neve?

No início da manhã de segunda-feira, a esperança dos turistas com a probabilidade da nevasca era visível. Quando os termômetros marcavam exatos 0°C, todos comemoravam. E quanto mais a temperatura baixava, mais a expectativa aumentava. O primeiro momento esperado pelos primeiros flocos de neve foi a partir das 12h.

São Joaquim apresentou apenas chuva congelada e pequenos grãos de gelo. Já as regiões do interior do Município tiveram o registro de neve granular, que é o estágio inicial do fenômeno. Depois das 20h, o movimento da Praça Cezário Amarante diminuiu e os visitantes escolheram ficar na Casa do Turista.

Até o fechamento desta edição, a previsão era de rajada de neve durante a madrugada e temperaturas atingindo -5°C. A última estimativa de público que passou pela região serrana foi de 150 mil turistas.