Motorista mobiliza polícia e causa danos em perseguição

Talise Freitas

O motorista, de 23 anos, de um caminhão fruto de uma apropriação indébita de uma empresa na qual trabalhava e havia sumido há alguns dias, situada no Bairro Vila Nova, em Içara, acabou dando bastante trabalho à polícia e gerando prejuízos a mais de dez veículos colididos na tarde desse sábado, quando protagonizou uma perseguição em diversos municípios da região, que durou mais de uma hora e envolveu dezenas de policiais. Segundo a Polícia Militar, o condutor, já em acompanhamento pela polícia, chegou a jogar o caminhão contra a viatura.

Na entrada do Bairro Verdinho, em Criciúma, ele efetuou o retorno e, na manobra, colidiu em um Prisma, seguindo a fuga. Na tentativa de parar o caminhão, foram efetuados alguns disparos, porém o veículo não cessou e passou a transitar no sentido norte da BR-101, transitando em zigue-zague dentre os demais veículos na via.

Após o viaduto do Bairro Vila Nova, próximo à empresa Torrecid (apenas referência), o caminhão provocou o capotamento de uma carreta Saab Scania, carregada com farinha. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves. No Bairro Esplanada, foi montada uma barreira, porém o condutor furou o bloqueio, jogando o caminhão em cima dos veículos. Em Jaguaruna, o veiculo saiu da rodovia e entrou em uma rua não pavimentada, em meio a uma plantação de arroz, e continuou ainda fuga.

No Bairro Olho D'Água, ainda em Jaguaruna, foi feita uma nova barreira, porém o motorista não parou, seguindo para a região norte, até o Bairro Esplanada, também em Jaguaruna, onde permaneceu em fuga pelas ruas do bairro, sendo que, neste trajeto, foram efetuados disparos, porém o veículo só parou em Morro Grande, distrito de Sangão, após o motorista ter sido alvejado na coxa direita. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia e liberado.