Morro da Fumaça abre concurso para cargos com salários de até R$ 13 mil

A Prefeitura de Morro da Fumaça publicou o edital do concurso público e processo seletivo para o preenchimento de diversos cargos na Administração Municipal. As vagas são de nível fundamental e superior com salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 13 mil. As inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 2 de novembro.

O concurso público está contemplado com vagas em aberto e para o cadastro reserva nas áreas de arquitetura, auxiliar de serviços gerais e técnico em enfermagem. Já o processo seletivo para admissão em caráter temporário, tem vagas para agentes comunitários, agente de combate a endemias, agente de proteção e defesa civil, educador físico, médico clínico, pedreiro, além de motorista e socorrista do SAMU.

Para se candidatar, os interessados devem ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em dia com a Justiça Eleitoral, com o serviço militar (no caso do sexo masculino) e não ter antecedentes criminais.

Realização

das provas

A realização das provas objetivas está prevista para o dia 19 de novembro. O edital completo com os valores das inscrições, detalhes do conteúdo da prova e das vagas a serem preenchidas está disponível pelos sites www.scconcursos.com.br e www.morrodafumaca.sc.gov.br