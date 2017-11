Moradores de Siderópolis atingidos por vendaval poderão sacar o FGTS

Os moradores das regiões atingidas pelo vendaval do início de junho deste ano em Siderópolis terão direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Serão beneficiados os moradores de Rio Jordão (Baixo, Médio e Alto) e São Pedro, nos arredores da Barragem do Rio São Bento. Os valores devem ser liberados até 30 dias após o cadastramento e o processo será realizado com o auxílio da Caixa Econômica Federal.

O cadastramento será feito a partir de amanhã, das 13h às 17 horas, com estrutura montada no Centro Social Urbano, no centro da cidade. Devem comparecer nesta quarta-feira, todos os nascidos entre os meses de janeiro e abril. Na quinta-feira, serão cadastrados os moradores nascidos entre maio e agosto. Já os nascidos entre os meses de setembro e dezembro, devem comparecer na sexta-feira.

Para o cadastramento é necessário levar o formulário da Caixa (disponível no local do cadastramento); cópia e original da identidade, CPF e número do PIS. Também são necessárias cópias e originais do comprovante de residência (deverá ser entre os dias 08/02/2017 e 07/06/2017), Carteira de Trabalho (página da foto e qualificação civil e PIS, além dos contratos de trabalho registrados na Carteira de Trabalho e anotações gerais).

“A liberação do FGTS foi uma conquista, apesar da demora devido à burocracia do processo. Os recursos irão beneficiar os moradores e indiretamente auxiliar a economia de Siderópolis”, explicou o coordenador municipal de Defesa Civil, o vice-prefeito Xande Feltrin. O prefeito Hélio Cesa, o Alemão, recordou os momentos difíceis vividos pelas pessoas que perderam seus bens no vendaval e comemorou a liberação do benefício. “Acompanhamos de perto os estragos causados pelo desastre natural e a aflição das famílias atingidas. Fizemos o possível para amenizar o sofrimento e agora o FGTS vem para auxiliar ainda mais quem passou por dificuldades”, destacou Alemão.

Calendário para cadastramento

- Comparecer no Centro Social Urbano das 13 horas às 17 horas

Mês de nascimento Data para comparecimento Janeiro a Abril 08/11 – Quarta-feira Maio a Agosto 09/11 – Quinta-feira Setembro a Dezembro 10/11 – Sexta-feira

Documentos necessários (Obrigatório originais e cópias)

- SSFGTS (Formulário CAIXA - Disponível no local do cadastramento)

- Identidade

- CPF

- PIS

- Comprovante de residência (07/02/2017 a 08/06/2017)

- Carteira de Trabalho (Pág. da foto, qualificação profissional, contratos de trabalho e anotações gerais)

Colaboração: Jornalista Simone Costa / Assessoria de Comunicação