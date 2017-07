Momento de exercícios extremos e competições saudáveis

Lucas Renan Domingos / Especial

Nos dias 19 e 20 de agosto, os amantes dos exercícios físicos poderão participar da 3ª edição do Batalha Fitness. O evento é uma competição saudável entre grupos de academias da região de Criciúma. A disputa deve reunir cerca de 500 competidores.

Diferente das edições anteriores, que aconteceram em locais abertos, o próximo Batalha Fitness irá acontecer dentro do Nações Shopping. Apesar de ser um lugar fechado, a organizadora do evento, Kamila Borges, pontua que a estrutura estará mais completa. "Teremos todos os equipamentos necessários para realizar os exercícios do treinamento funcional e crossfitness", enfatizou.

As escolhas das duas modalidades, segundo a organizadora, possui uma explicação. O Crossfitness é uma atividade que está em alta e conquistando cada vez mais adeptos. Já o treinamento funcional foi escolhido por possuir exercícios que podem ser realizados por qualquer pessoa, independente da atividade que ela costuma praticar.

O objetivo da Batalha Fitness não é criar uma rivalidade entre os participantes, mas um disputa saudável. "Queremos fomentar e incentivar a prática de atividades físicas, gerando saúde e qualidade de vida aos participantes para a população", afirmou Kamila.

A competição será dividida nos níveis iniciante, intermediário e avançado. A categoria iniciante e a categoria intermediário são direcionadas apenas a alunos (grupos formados por cinco pessoas com a obrigatoriedade de ter pelo menos uma mulher). Não sendo possível a participação de profissionais da área de Educação Física.

Preocupação com a saúde

A consciência de que o esporte ajuda a manter uma rotina de vida saudável está maior na população. Para Kamila, isso faz as pessoas procurarem academias ou realizar algum esporte. Antes as pessoas buscavam essas atividades apenas próximo ao verão, mas o quadro mudou.

"Apesar de apenas 6% da população se dedicar a uma atividade física, notamos que cada vez mais as pessoas estão interessadas em viver melhor, com saúde, buscando esta orientação profissional também, e isso está refletido no Batalha", destacou.

Todo o edital da competição está disponível e pode ser acessado no endereço www.batalhafitness.com.br, no qual o competidor deverá entrar para conhecer as regras (com vídeos demonstrativos dos exercícios), o termo de responsabilidade de participação (que deverá ser assinado no caso de confirmação) e para o preenchimento da inscrição. Em posse do termo de responsabilidade assinado e da ficha de inscrição, o participante deve se dirigir até a Fátima Esportes (Nações Shopping, Centro ou Araranguá), para pagamento da inscrição.

Os vencedores serão premiados com kits de patrocinadores. O público que quiser acompanhar o evento também poderá ganhar brindes em atividades de interação com os professores.