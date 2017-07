Ministro de Minas e Energia faz visita a Criciúma

Lucas Renan Domingos

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, esteve em Criciúma na manhã desta terça-feira para acompanhar a inauguração do primeiro laboratório de captura de CO2 da América Latina, localizado no Centro Tecnológico de Carvão Limpo (CTCL) da Faculdade Satc. Ele ainda conheceu o novo processo de captação do gás, que é realizado através do armazenamento em zeólitas após a queima do carvão.

Para Coelho o investimento e a pesquisa na área de geração de energia através do carvão beneficia não só o meio ambiente, mas também a economia.

“Sabemos da importância que o carvão tem para a região. Sempre nos comprometemos em diminuir a emissão de CO2 no meio ambiente. Esse laboratório mostra o quanto já estamos avançados. Não queremos substituir fontes limpas por carvão. Porém, temos que explorar qualquer potencial energético seja ele qual for. Precisamos endereçar uma situação que reflete em renda e emprego para a região”, afirmou.

Um grupo interministerial deve ser criado para que novas políticas relacionadas ao carvão sejam estabelecidas. O objetivo é manter a participação do mineral como fonte de energia. “É evidente que o país tem fontes de energia mais limpas, mas uma não substitui a outra. Com a criação deste grupo que terá membros da Casa Civil, Minas e Energia, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, queremos manter a participação do percentual da geração à carvão que hoje corresponde a 2% do que é produzido no país e também diminuir os impactos ao meio ambiente”, apontou o ministro.

Bom para Santa Catarina

e bom para o Brasil

O senador e presidente Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Carvão Mineral, Paulo Bauer, analisou a visita de Coelho como fundamental para o futuro da produção energética em Santa Catarina.

“A vinda do ministro significa a atenção que o governo pode e deve dar para um setor importante da economia catarinense. Estamos iniciando um novo momento na área de geração de energia ecologicamente correta através do carvão. Isso beneficia Santa Catarina com empregos e o Brasil com a produção de energia”, argumentou.

Segundo o senador, as usinas termoelétricas, como é o caso da Jorge Lacerda, situada em Capivari de Baixo, estão sem modernização, podendo diminuir a vida útil. “É preciso procedimentos para a diminuição de tributos para motivar os investimentos tanto privados quanto de órgãos oficiais para que a renovação deste setor possa se desenvolver com mais rapidez e mais eficiência”, finalizou.