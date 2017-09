Ministério Público investiga uso de “Carteirinha da AMESC”

Francieli Oliveira

O Ministério Público de Araranguá instaurou um inquérito para averiguar a informação de supostas irregularidades na gestão do Consórcio de Saúde da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (CIS-AMESC), em especial a suposta emissão mediante pagamento da “Carteirinha da AMESC”, que viabilizaria ao portador a obtenção de descontos em serviços de saúde oferecidos em clínicas particulares, a desvirtuar, desta forma, as noções de gratuidade e universalidade dos serviços que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Porém, o presidente do CIS-AMESC e prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin, explica que realmente há a “Carteirinha da AMESC”, mas que não há nenhum vínculo com o consórcio de saúde. “As carteirinhas são de uma empresa, com CNPJ próprio, que presta esse serviço e que optou por usar o nome da AMESC”, relata Cadorin.

O prefeito ainda enfatiza que como o nome AMESC não é registrado, não há nada o que o consórcio possa fazer. “Ele poderia ter colocado qualquer nome, mas escolheu esse. Moralmente não é correto, mas legalmente não há o que possamos fazer”, salienta Cadorin.



AMESC notificada

Durante o Inquérito Civil Público, a AMESC terá oportunidade de esclarecer os fatos. O presidente da entidade, Valdionir Rocha, já foi notificado e terá 30 dias para responder as seguintes perguntas feitas pelo MP:



- Qual é a personalidade jurídica adotada pelo Consórcio AMESC?

- Mecanismos pelos quais o consórcio presta contas aos municípios filiados e aos órgãos de controle externo;

- Modo pelo qual o consórcio AMESC contrata procedimentos;

- Relações do consórcio com a emissão da “Carteirinha AMESC”, cumprindo esclarecer os servidores responsáveis pela emissão; a forma de contratação dos médicos e laboratórios conveniados; a manutenção e estrutura do website da “Carteirinha AMESC” e das repartições responsáveis pela emissão da carteira nos municípios da região; o destino dos recursos auferidos com a emissão das carteiras;

- Outras que entender adequadas e pertinentes.