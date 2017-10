Milhares prestigiam a 15ª Feira CasaPronta

Francine Ferreira/Gabriel Bosa

Depois de um fim de semana de movimento intenso no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma, a Feira CasaPronta encerrou sua 15ª edição com sucesso de público e expectativas superadas. Centenas de negócios nos ramos da construção civil, decoração e mobiliário foram fechados, com previsão de representação de pelo menos 30% a 40% das vendas dos expositores nos próximos seis meses, como no último ano.

Para a equipe organizadora, de 60 a 70 mil pessoas visitaram as exposições nos cinco dias de evento. “Pelos corredores, percebemos a presença de muitas famílias e também muita gente de fora de Criciúma, que veio conhecer os produtos expostos na feira. Aquele sentimento de insegurança que tínhamos por conta do estado atual da economia deu lugar a uma boa avaliação, uma vez que a análise que pudemos fazer foi que quem visita a CasaPronta já vem com objetivo de comprar”, explica Jaqueline Backes, diretora da Nossa Casa Feiras e Eventos, que organiza a Feira CasaPronta.

Passaram pelo Pavilhão de Exposições José Ijair Conti visitantes oriundos de diversas cidades catarinenses, de Balneário Camboriú a Passo de Torres. “Oferecemos às pessoas tudo o que precisam para construir e decorar suas casas, com produtores dos mais variados tipos, estilos e valores. Terminamos mais uma feira com sentimento de dever cumprido”, ressalta Jaqueline.

Para 2018, a data da 16ª edição já está definida: de 17 a 21 de outubro.

Oportunidade para se

posicionar no mercado

Com sede em Tubarão, a Nunes Construção Seca e Divisórias aposta na Feira CasaPronta como meio de se consolidar na região de Criciúma. Esta foi a quarta participação da empresa no evento, sempre com resultados satisfatórios e no encaminhamento de futuros negócios.

“Nós começamos em Braço do Norte, mas nos mudamos para Tubarão há dois anos para ter um melhor posicionamento. Participar desta feira é uma oportunidade de entrar no mercado de Criciúma. Nós buscamos fazer parcerias com arquitetos, engenheiros, abrir novas portas nessa região”, destaca o proprietário, Valcir Nunes.

Técnica de

construção inovadora

A construtora atua há nove anos no mercado, com negócios em Santa Catarina e em outros estados brasileiros. A empresa é pioneira na região com o sistema Light Steel Frame, uma técnica já bastante disseminada nos Estados Unidos e países da Europa.

“É um conceito mais industrializado da construção civil. Ao invés do método artesanal, o Light Steel Frame é uma oportunidade mais inteligente. É levantada uma parede usando o aço, depois passada toda a infraestrutura hidráulica e elétrica, e então ela é fechada”, detalha o empreiteiro.

A técnica também é valorizada pela agilidade das obras, reduzindo o tempo em 70%, além de oferecer um maior conforto térmico e acústico, usar materiais de alta qualidade e ser beneficente ao meio-ambiente.

“Os materiais são desenvolvidos por grandes empresas, então tem a sua qualidade garantida”, destaca Nunes. “Qualquer tipo de obra pode ser feita com esse sistema. Desde residências, postos de combustíveis, centros comerciais”, complementa.

Campanha Natal de Criciúma: certificados de adesão são entregues

Com objetivo de reconhecer os que já aderiram e chamar atenção de entidades públicas e privadas, bem como de voluntários, que queiram fazer parte da campanha do Natal de Criciúma, foram entregues na tarde de ontem, durante a Feira CasaPronta, os Certificados de Adesão às empresas e instituições engajadas na mobilização.

Durante o ato simbólico, foram 49 certificados entregues. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Criciúma, Gelson Philippi, a intenção foi fazer com que as pessoas entendam e se mobilizem cada vez mais pela ação, para que, aos poucos, toda a cidade passe a entrar no clima natalino, melhorando a autoestima de todo o município. “Parece que as pessoas não estão mais lembrando do Natal e do que ele representa. Queremos resgatar esse sentimento, porque se cada um fizer a sua parte, teremos um fim de ano muito mais bonito”, completa.

O Nações Shopping já aderiu à causa, apoiando financeira e culturalmente a campanha. “Não temos como ficar de fora. É o mínimo que podemos fazer por termos sido tão bem acolhidos em Criciúma. Por isso, nossas portas estão abertas para qualquer atividade para evidenciar essa ação, inclusive o shopping já está totalmente decorado, e a inauguração oficial dessa decoração de Natal acontecerá no dia 4 de novembro”, afirma a superintendente, Carla Tomaz Bado.