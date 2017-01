Megaliquidação volta a ser realizada entre 6 e 11 de fevereiro

Denise Possebon

Correspondendo a expectativa dos consumidores, a Megaliquidação Criciúma está de volta com ofertas para todo o setor varejista. Por não atingir as expectativas dos comerciantes, a edição de 2016 não foi realizada, mas desta vez, as ofertas serão oferecidas em um novo formato, diferente do apresentado nas últimas edições. Considerada a maior promoção conjunta do varejo de Santa Catarina, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma (CDL) confirmou, na manhã de ontem, que a “Mega” será realizada entre os dias 6 e 11 de fevereiro.

Os percentuais de descontos poderão variar de acordo com o ramo comercial e irá atender tanto as lojas do Centro, como as de bairros, assim como os shoppings Della e Criciúma. Um dos motivos levados em consideração para que a promoção voltasse a ser promovida é que 24% dos consumidores não são de Criciúma, o que movimenta a economia e a receita da cidade.

“Nós percebemos a necessidade de fazer novamente e, através do Café de Ideais, discutimos alternativas diretamente com os comerciantes. Se a Mega ir bem, ganhará todo mundo. Criciúma é cidade polo há muito tempo e precisamos manter essa imagem”, diz o presidente da CDL, Gelson Philippi. De acordo com a coordenadora de Marketing da CDL, Lúcia Búrigo, 200 lojas já estão confirmadas na iniciativa, mas a expectativa é que 300 adiram os seis dias de ofertas.

“Amadurecemos a ideia e a Megaliquidação trará agora uma nova roupagem”, diz Lúcia. Todas as lojas que aderirem a promoção serão identificadas através de adesivos e de bandeirinhas, para fácil identificação do público.

Horário diferenciado

Para impulsionar ainda mais as vendas, a CDL está sugerindo aos lojistas que de segunda-feira, 6 de fevereiro, até sexta, 10, que os estabelecimentos fiquem abertos até 21h. Já no sábado, 11, que a previsão é que os serviços sejam prestados até às 13h. Neste ano, além de voltar com as ofertas aos consumidores, a CDL aposta em capacitação e bom atendimento. No dia 30 de janeiro, os comerciantes participantes passarão por um treinamento sobre a Megaligaquidação e, no dia 31, haverá também um workshop exclusivo sobre vendas, comandado pela SBCoaching Corporate.

Os lojistas que tiverem interesse de participar da Megaliquidação Criciúma podem formalizar a adesão até o dia 25 de janeiro. Todos os detalhes podem ser adquiridos através da sede da CDL, ou pelo telefone: (48) 3431-2132, 3431-2100 e 3431-2138.

Megaliquidação em Içara

A Megaliquidação de Içara será realizada também entre 6 e 11 de fevereiro. Mas, ao contrário, o horário de atendimento ao consumidor não sofrerá alteração, apenas o sábado as lojas ficarão abertas até às 17h. Confrome o presidente da CDL, Alexandre Fernandes, 90% dos comércios associados à Câmara aderiram ao período de ofertas.