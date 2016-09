Médicos do Hospital Santa Catarina prorrogam possibilidade de greve para terça-feira

Denise Possebon

A greve da classe médica do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (Hmisc), prevista para iniciar na segunda-feira, 10, poderá não ocorrer. A Prefeitura Municipal de Criciúma, responsável por contratar os serviços do Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), informou à direção do hospital o repasse de mais uma parcela dos valores atrasados com a instituição de saúde. No entanto, conforme o secretário da Fazenda, Cloir Da Soller, o valor de R$ 750 mil já foram disponibilizados ontem.

Porém, em decorrência da greve instalada nas agências bancárias, o dinheiro não teria caído em conta a tempo por conta do alto valor referente ao processo de transferência. Mas, a previsão é que o montante fique disponível na segunda-feira, 12, devendo ser todo aplicado para o ressarcimento dos médicos. Caso a informação se confirme, as paralisações serão suspensas. Se não, a greve terá início na terça-feira, 13, mantendo disponível para a população apenas os setores de urgência e emergência.

Com mais esse valor, eles poderão quitar as folhas de pagamento dos médicos. “Não vejo que exista necessidade de realizar greve nessa segunda-feira”, enfatiza o secretário Cloir Da Soller. O valor disponibilizado seria o suficiente para quitar integralmente os atrasados referentes ao mês de agosto.

Demais repasses

Cloir ainda explica que recentemente R$ 650 mil já foram repassados ao hospital, para o pagamento das folhas de pagamentos dos médicos. Mas, diz que ainda falta mais R$ 1 milhão para quitar todos os débitos existentes com o Materno Infantil. No entanto, isso não incluiria os salários da classe médica, necessariamente. “Essa seria nossa última parcela de atrasados”, enfatiza.

A reportagem tentou entrar em contato com o coordenador clínico do hospital e com a direção também. Mas, as ligações nenhuma das foram atendidas.