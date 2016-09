Médicos do Hmisc poderão entrar em greve na próxima semana

Denise Possebon

Os médicos que atuam pelo Hospital Materno Infantil Santa Catarina (Hmisc) poderão entrar em greve na segunda-feira, dia 12. Os profissionais reivindicam da atual direção da instituição, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) o pagamento de todos os salários em dia. O corpo clínico já está com três meses de atraso e o caso já está junto ao Ministério Público, onde foi entregue documentos para cumprimento da paralisação ao órgão, a Prefeitura Municipal de Criciúma e para o Conselho Regional de Medicina (CRM).

A possibilidade de não existir greve só é cogitada caso todos os valores atrasados sejam quitados junto aos médicos. Apenas uma parcela do débito não evita a greve. Se, de fato, a greve tiver início na próxima semana, serão mantidos apenas os serviços de urgência e emergência. Sempre que questionado, o ISEV pontua que não acerta as contas com os funcionários por falta de repasse da Prefeitura. Sobre o assunto, o presidente do Sindicato dos Médicos da Região Sul (Simersul), Licínio Alcântara, disse não ter conhecimento da possibilidade da greve.

“Sei que existe um movimento dos médicos em relação aos seus direitos, mas nada foi formalizado para nós”, pontua o presidente Alcântara. Para mais confirmações, a reportagem tentou entrar em contato com o coordenador médico do hospital, Leon Iotti. No entanto, até o fechamento desta edição, as ligações caíram na caixa.



Acordo prestes a ser fechado

Até a próxima semana o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaude) deve firmar um acordo com o ISEV em relação aos direitos dos demais trabalhadores do hospital. Conforme o presidente do sindicato, Cléber Ricardo Cândido, a negociação prevê, além dos salários em dia, o pagamento correto do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), depósito do INSS, férias em dia e quitação dos direitos rescisórios.

O acordo está em discussão há um mês junto à comissão de trabalhadores e a Secretaria de Saúde de Criciúma. “Na realidade, o ISEV já se comprometeu em cumprir esse acordo, está apenas nos últimos ajustes. Agora estamos aguardando, porque a nossa preocupação é grande”, afirma. Caso o instituto abra mão de cumprir o proposto, outra greve está prevista.