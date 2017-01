Más condições impedem crianças de aproveitarem melhor as pracinhas de Içara

Denise Possebon

Em dias de tempo bom, as pracinhas infantis se tornam uma boa alternativa de lazer para as crianças menores. Mas, aproveitar o espaço público tem sido uma dificuldade, pelo menos em dois locais que servem de referências na área central de Içara. Brinquedos quebrados, enferrujados, ou até mesmo faltando, chamam a atenção daqueles que costumam levar os filhos para brincarem nas praças que são localizadas atrás do Hospital São Donato e na proximidade da Praça da Juventude.

A precariedade dos utensílios, mas também do ponto público em si, tem feito com que muitos pais estejam evitando ir com frequência ao local, ou até mesmo, desistam de frequentá-lo. Além das más condições dos brinquedos, a falta de iluminação também é uma reclamação, já que os locais teriam virado ponto de uso de drogas, em muitas ocasiões. Na praça próxima ao hospital, balanços, gangorras e madeiras dos brinquedos se encontram quebrados. A ferrugem também é perceptível, assim como a precariedade nas pinturas, já descascadas pelo tempo.

Mesmo com tantos defeitos, muitas pessoas ainda procuram pelo espaço. Janaina Inácio da Silva aproveitou a tarde de ontem para levar a filha Maísa, de quatro anos, até a pracinha. Mas, devido as atuais condições, diz que tem procurado cada vez menos pelo local. “Antes eu trazia mais ela, os balanços eram melhores. A única coisa que ela consegue aproveitar realmente é a ponte, que ela gosta de atravessar”, afirma.

Jankiel Berteli também aproveitou a tarde para levar o filho Pedro, 4 anos, na praça. Morador próximo da pracinha, diz que o filho já não tem pedido tanto para ir ao local. A grama que tomou conta do espaço e o lixo acumulado na lixeira e no chão também é uma observação do pai. “Faz bastante tempo que não tem manutenção aqui na praça. Acho que a última foi no final de 2015 e, mesmo assim, foi feito pouca coisa”.

Sem brinquedos

O aspecto de abandono é um pouco menor nos brinquedos que estão instalados ao lado da Praça da Juventude. Mas, por outro lado, quem procurar pelos balanços e pelo gira-gira que ali existiam, não vai mais encontrar. “Eles tinham colocado balanços novos e na última vez que eu estive aqui eles estavam disponíveis. Agora, foram arrancados. Pior que minhas sobrinhas adoram brincar de balanço”, diz Tainá Nunes Moraes, que levou as duas meninas até a pracinha ontem à tarde.

A reportagem entrou em contato com o prefeito do município, Murialdo Gastaldon, para verificar se existia algum planejamento de melhoria para os espaços públicos. O representante da administração afirmou que as manutenções são feitas periodicamente e que, em breve, os pontos devem ser adequados para o uso.

“Com o período de transição, devido a extinção da Secretária de Obras (que agora será apenas de Planejamento), alguns serviços ainda não foram feitos pela nossa equipe de manutenção. Mas, recentemente, ambas as praças foram reformulada”, justifica o prefeito. Para mais detalhes, o contato foi tentado com então Secretário de Obras, Arnaldo Lodetti. Mas, as ligações não foram atendidas.