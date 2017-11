Mário Sérgio Cortella palestra em Criciúma nesta segunda

Francine Ferreira

Sair da zona de conforto, promover mudanças de vida, assumir riscos, abraçar oportunidades e ainda adotar uma postura inovadora. Essas são algumas das lições que o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella pretende explorar e incutir na vida dos participantes da palestra “Da oportunidade ao êxito”. O evento acontece na próxima segunda-feira (06), às 19h30, no Siso’s Hall, em Criciúma. Será nesta mesma noite que Cortella receberá fãs e interessados em seus trabalhos para a noite de autógrafos. Os ingressos do evento promovido pela Abravendas podem ser adquiridos na Rádio Som Maior, Livraria Fátima, Lojas multisom e no próprio site da Abravendas em www.abravendas.com.br.

Filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro, Cortella é considerado um dos palestrantes mais requisitados do país e um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. Entre suas obras, “Por que fazemos o que fazemos?”, “Qual é a tua obra?” “Viver em paz para morrer em paz”, são citadas na lista da Revista Veja como livros mais vendidos em 2017.

Temáticas como a verdade e a essência do ser humano também são pontos chave dos conceitos de Mario Sergio Cortella, especialmente presentes na série de livros “O que a vida me ensinou”. A bagagem didática do filósofo e escritor encontra respaldo nos anos em que foi professor universitário da USP e também no período que foi secretário Municipal de Educação de São Paulo nos anos de 1991 e 1992.