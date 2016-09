Mais que um serviço prestado, uma história construída

Mayara Cardoso

As relações entre as pessoas são estabelecidas dezenas de vezes todos os dias. Seja em uma compra no supermercado, em um contato com o colega de trabalho, uma ligação para um cliente ou qualquer tipo de serviço prestado para alguém. Muitas vezes as ligações criadas nessas situações são irrelevantes e podem acabar no mesmo instante em que começaram. Algumas podem não ser compatíveis e, pelo contrário, causar entraves e traumas. Outras, no entanto, sem grandes expectativas ou obrigações são presenteadas com um brilho especial, ganhando como validade a vida inteira. É o caso da empresária Juliana Ribas Pesserl, de 36 anos, que tem o contato com a dentista Patrícia Simões Pires como grande presente que hoje divide com os filhos.

Com apenas seis anos, no dia 19 de agosto de 1986, pela primeira vez o sorriso de Juliana foi colocado sob os cuidados de Patrícia. Ao contrário do que ouvia falar sobre consultas odontológicas, Juliana adorava as oportunidades de ir até o consultório ver a profissional que aos poucos foi se tornando sua verdadeira amiga. "Eu criei um vínculo quase inacreditável com a Patrícia. Ela se tornou mais que dentista ou amiga, se tornou uma referência pra minha vida. Tanto que na escola escolhia sempre fazer trabalhos ligados a odontologia e até cheguei a prestar vestibular para o curso por conta dessa admiração por ela", disse.

Por ser odontopediatra, Patrícia em geral atendia os pacientes para tratamentos ou revisões aproximadamente até que terminassem o período escolar, época em que geralmente os adolescentes tomavam novos rumos. O caso de Juliana, contudo, foi diferente. "Eu Já tinha 28 anos e estava grávida do segundo filho quando ela disse pra mim que estava chegando a hora de eu procurar um dentista mais adequado para a minha idade. Eu não queria deixar de ser paciente dela nunca, mas acabei entendendo que a especialidade era outra. Apesar disso, é claro que não perderíamos o contato. Tinha muito ainda por vir", garantiu.

Assim que precisou de atendimento odontológico para o primeiro filho e, quatro anos depois, para a filha, a ex-paciente não precisou pensar duas vezes. "Isso já era uma certeza para mim e para toda a minha família. Não foi só a mim. A Patrícia conquistou todos da minha casa. Chegou a atender 'socorros' do meu pai e até do meu avô, ou seja, se tornou um membro da família", comentou.

Obstáculos superados

Mesmo durante o período em que morou com a família em Florianópolis a distância não foi empecilho para que Juliana entregasse a saúde dos dentes dos filhos Maria Eduarda e Caio à sua amiga/dentista de confiança. "Eu vinha de lá até Criciúma para trazê-los para o acompanhamento na dentista. Fazia questão. Esse tipo de coisa a gente faz com quem confia e ela passa esse carinho e a total confiança necessária. O esforço sempre valeu a pena", salientou.

Busca pelo melhor

A odontopediatra Patrícia Simões Pires atua em Criciúma há 31 anos. Questionada sobre receber tanto carinho por meio de diversos pacientes que voltam ao consultório dessa vez para trazer os filhos, ela procura explicações para o fato. Conforme a profissional, a rotina intensa de trabalho e estudo faz com que, até então, ela não tivesse parado para pensar sobre o assunto. "Nós estamos sempre aqui dentro do consultório e acabamos vivendo um dia de cada vez. Ao me deparar com um caso lindo como esse começo a refletir realmente sobre o motivo pelo qual eu consegui essa confiança deles e acho que faz parte de um conjunto de coisas construídas ao longo dos anos", declarou Patrícia.

Entre as atitudes elencadas pela profissional para que a relação de confiança fosse estabelecida de forma tão forte entre esses e tantos outros pacientes com casos parecidos estão questões como a empatia natural com o paciente, a responsabilidade em se manter atualizado sobre técnicas e materiais e uma equipe qualificada e preparada para formar um bom conjunto.

Recompensa diária

Para a dentista, encontrar os pacientes e suas famílias em eventos sociais e durante o dia a dia e receber um abraço sentindo o carinho conquistado ao longo do tempo não tem preço. "Eu me deparo com pessoas que não são minhas pacientes há muito tempo, mas me reconhecem e me tratam com tanto amor que mostra que ficou mesmo uma história legal entre a gente. Quando eles voltam com os filhos e perguntam 'tu não lembra de mim?' é uma satisfação maravilhosa", disse.

Imaginação a seu favor

O trabalho com crianças, conforme Patrícia, é delicado e apaixonante. Para ela, os princípios básicos para que os procedimentos possam ser realizados e tudo termine de forma calma sem traumas para a criança é pautado em utilizar a confiança e a imaginação. "A criança tem a imaginação muito fértil e temos que usar isso a nosso favor. Não é exatamente com um bichinho de pelúcia que vou conseguir isso, mas, sim, conversando e deixando ela entender o que vai acontecer. Acima de tudo não podemos deixar ela sentir a dor", comentou.

Confirmando que as táticas da profissional são certeiras, ao ouvir Patrícia falar sobre o assunto, Maria Eduarda faz questão de complementar. "Eu não tenho medo. Ela me explica tudo e cola os materiais na minha mão pra eu ver", relatou a menina.

Duas gerações vindas ao mundo pelas mesmas mãos

Parte considerável das crianças que nasceram nos últimos 42 anos em Criciúma tiveram a chance de passar pelas mãos do pediatra Sergio Thadeu De Menezes, de 67 anos. Ao longo das mais de quatro décadas dedicadas ao cuidado das crianças, Sergio também conquistou um grande grupo de "seguidores". O fato de ter escolhido esse ramo da medicina, conforme Menezes, lhe proporcionou a possibilidade de criar vínculos familiares com aqueles que passaram pelo seu consultório.

"A criança, diferentemente de outras especialidades, não vem à consulta sozinha. Os pais trazem e gostam cada vez mais de participar desse momento. Assim nós criamos uma rede de afetividade entre todos, inclusive com avôs, padrinhos e tios que, por ventura, venham junto", disse.

Há 36 e 35 anos vieram ao mundo sob os cuidados do "tio Sérgio" os bebês batizados como Ana Cristina Nápoli Furlaneto e Luiz Felipe Búrigo Furlaneto. Por acaso as duas famílias até então desconhecidas confiaram ao mesmo médico os cuidados com as crianças que, tempos depois, formariam uma nova família com a mesma decisão. Hoje o fruto do casamento de Ana e Felipe, a pequena Letícia, de um ano e sete meses, também tem a sua saúde sob responsabilidade do mesmo "tio".

Sem qualquer dúvida

Ainda enquanto estava grávida, Ana Cristina já entrou em contato com o consultório para manifestar seu desejo. A decisão de garantir cedo a possibilidade de Menezes atender Letícia, conforme a mãe, foi natural e unânime entre as duas famílias. "Eu amo ele de paixão, a minha mãe mais ainda. Na família do Luiz também já era um caso de amor declarado, já que ele e os irmãos foram todos atendidos pelo tio. Não pensamos duas vezes e fizemos questão de confiar o atendimento da nossa filha nas mãos dele quem tem tanto carinho e experiência", disse.

Palavras inesquecíveis

Tendo acompanhado de perto o parto de Letícia, Menezes aproveitou o momento para dar uma lição para Ana Cristina lhe dizendo palavras que ela nunca esqueceu. "Eu estava prestes a ganhar minha primeira filha naquele momento de emoção e tantos sentimentos quando disse pra ele que estava nervosa. Ali ele me disse que era mais do que normal, afinal de contas eu sou uma mulher e isso era um acontecimento único. Depois disso, ainda nesse dia, ele me deixou dois ensinamentos diante da minha insegurança: que eu sempre usasse minha intuição feminina e o instinto materno. Isso nunca esqueci e levo sempre nos momentos de dúvida", comentou Ana.

Mesmo após tantos anos de atuação na área, conforme a mãe e ex-paciente, o cuidado com que o médico desempenha a sua função continua o mesmo. "Ele sempre nos atendeu prontamente e acaba sendo mais um médico para acalmar minhas angústias do que propriamente para sarar a Letícia já que, graças a Deus, ela é saudável e nunca sofreu grande problema de saúde. O que é importante, nesse caso, é nossa total confiança nas suas orientações", relatou.

O desejo de oportunizar à filha a mesma atenção que recebiam enquanto foi pacientes, conforme os pais, é embasado em uma história de dedicação, carinho, responsabilidade e apenas lembranças positivas. "Eu lembro que a gente melhorava só de olhar pra ele. Nos sentíamos bem recebidos mesmo estando em um médico. Eu ficava tão a vontade que cheguei a ser atendida até os 26 anos mais ou menos, quando tive uma forte amigdalite e vim pedir socorro pra ele", lembrou.

Mesmo carinho, mas fase nova

Após tantos anos de dedicação agora o pediatra precisa limitar seus atendimentos e a chegada de novas crianças. Sem horários de trabalho no hospital e no consultório já são menores e apenas pacientes que são filhos de seus ex-pacientes e aqueles que já o acompanham há mais tempo. "Precisei fazer isso, pois não tenho mais 20 anos. Não posso mais deixar as portas abertas como fazia antes, mas procuro manter aqueles que já atendo e, é claro, esses casos de segunda geração. Para mim é uma honra", comentou

Para o pediatra, o sentimento construído por tantas famílias e crianças é quase indescritível. "A gente acaba sendo um pouquinho pai. Creio que o que marca pra eles é nossa disponibilidade e a lembrança de saber que quando precisaram o médico estava lá. São todos muito gratos pelo nosso trabalho", disse.

Entre as alegrias que lhe causam orgulho no dia a dia estão as situações corriqueiras em que, na sala de parto, ele se depara com mulheres que foram suas pacientes dando a luz a outros bebês e crianças que passaram sob seus cuidados sendo seus colegas de profissão. "Tenho mais de 20 colegas de trabalho no hospital que atendi quando crianças. Alguns nos convidam, inclusive, para celebrar alegrias de aniversários, formaturas e casamentos, por exemplo, mostrando que guardam lembranças com carinho, assim como nós", salientou.

Em seu consultório, que guarda as mesmas características, centenas de fotos estampam os rostos das crianças que fazem parte da história de amor entre as gerações e são atração a cada visita.