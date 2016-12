Mais limpo e com duas toneladas de lixo a menos

Mateus Mastella

Lixo não combina com nada, muito menos com praia. Por mais que pareça simples, o lixo não é colocado no seu devido lugar e passear pela orla do Balneário Rincão é se deparar com garrafas, plásticos e uma infinidade de itens de uma plataforma a outra. Por isso, a manhã desse sábado foi dedicada à limpeza da praia do município, que, a partir desta semana, já recebe muita gente para as festividades de fim de ano.

Mais de 100 pessoas, contando com membros da Prefeitura e voluntários, tiraram um pouco do seu tempo e encararam um sol forte, com muita descontração, para limpar o local. A iniciativa da Rádio Som Maior e do Jornal A Tribuna foi um sucesso, deixou a praia com cara de "praia" e agora fica a torcida para que isso não precisa ser repetido. Ao todo, duas toneladas de lixo foram recolhidas.

"Um dado interessante que percebemos neste mutirão é que a quantidade de lixo nas dunas tem diminuído consideravelmente. Para nós, mostra que nossas ações de conscientização vêm surtindo efeito", destaca o prefeito Décio Góes. O projeto Praia Limpa conta com o apoio da Administração Municipal de Balneário Rincão, do Samae, da Associação de Surf do Balneário Rincão (ASBR), da Associação Sul Catarinense de Surf (ASCAS), do Pro Runner, do Surf Report Rincão, do Vida Plena e do Corpo dos Bombeiros de Santa Catarina.

Em casa? Que nada!

O aposentado Lourival Bernada poderia estar em casa com a sua família, descansando e aproveitando a praia, mas resolveu levar o seu neto de quatro anos, Luiz Antônio, para "trabalhar" e ajudar na coleta de lixo. Por mais que parecesse cansativo, eles mostraram muito bom humor e até puxaram a orelha de quem deixa os rejeitos jogados. "Eu amo o meu Rincão e tenho um prazer de ver a praia limpa. Espero que as pessoas tenham consciência de não fazer mais isso, é uma vergonha ver garrafas jogadas pelos cantos", conta. Já o neto só disse apenas uma frase, entre uma ajuda e outra ao vô. "Vamos recolher tudo".

Educação sempre

A coordenadora de núcleo de reações de mercado do Senac, Joice Hermann Wirth, esteve também no local para explicar que a educação do meio ambiente vem de berço ou da escola mesmo. "A Faculdade Senac sempre auxilia este tipo de projeto, é importante que estejamos presentes com uma nova mentalidade para ensinar para qualquer pessoa, independentemente da idade", relata. Já Lara Silveira Ferreira de Souza, de nove anos, participou intensamente de toda a atividade, que ocorreu até o meio-dia. "Eu gosto de surfar e tomar banho de mar e acredito que todas as pessoas gostam de aproveitar a praia, então, por que não limpar o que podemos desfrutar no verão? E não é legal jogar lixo na praia e nem em outros lugares. Isso é falta de respeito", frisa a menina. A secretária municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Lidiana Santos, procurou ressaltar que a Prefeitura trabalha com o foco na conscientização e que as pessoas precisam entender que isso é muito importante. "A administração já faz isso e o ato de hoje é para orientar que sempre que alguém leve algum lixo para a praia o coloque no lugar certo ou leve embora, não deixe jogado na orla", pontua. Ainda na entrada da plataforma norte e em mais alguns pontos foram colocadas garrafas pets para ser depositadas as bitucas de cigarro.

Antes da limpeza, o exercício

Uma hora antes do mutirão de limpeza, um grupo de 20 pessoas da Pro Runner participou de algumas atividades realizadas próximo à plataforma Norte, já também entrando no clima de verão, que se inicia no próximo dia 21. O coordenador da Pro Ruuner, Santiago Mendonça, comenta a junção perfeita do esporte e da limpeza. "Eu acho que tem tudo a ver saúde e esporte. A gente depende do meio ambiente. A gente que faz esporte ao ar livre precisa de um local limpo. É mostrar a nossa consciência para o público em geral", ressalta. Pela primeira vez cooperando com a atividade, um dos integrantes da equipe, Jurandir Bittencourt, gostou de ter participado do evento. "A praia é um local onde que todos desfrutam momentos de lazer e descanso, por isso a importância de deixar este lugar sempre limpo. Temos que mostrar para os veranistas que fazemos questão de cuidar", expressa Bittencourt.

