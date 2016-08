Mais de 7,2 mil jovens são esperados na Feira das Profissões

Gabriel Bosa

A escolha de qual direção seguir após a conclusão do ensino médio é um período de apreensão para grande parte dos jovens. Dúvidas como se o curso escolhido é mesmo o certo, se trará felicidade em longo prazo ou se disponibilizará uma boa qualidade de vida são pertinentes nessa fase de transição.

Para guiar os jovens e adolescentes neste momento, a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) está promovendo a Feira das Profissões. As ações iniciaram na manhã de hoje, seguindo até a noite de amanhã, no ginásio da instituição. A entrada é gratuita.

O espaço concentra uma amostra dos mais de 40 cursos de graduação oferecidos pela Unesc. Através de apresentações práticas e teóricas, acadêmicos e professores explicam um pouco das oportunidades de trabalho nas áreas da engenharia, saúde, educação e ciências humanas e sociais.

“É uma forma de mostrar aos jovens as oportunidades que eles terão nas suas caminhadas pela continuação do aprendizado”, ressalta a coordenadora de comunicação integrada da Unesc, Lúcia Búrigo. “No campus eles conhecem a nossa estrutura, nossos cursos, além das possibilidades de bolsas, grupos de pesquisa”, complementa.

A Feira das Profissões deste ano teve presença confirmada de 7,2 mil estudantes, de mais de 40 instituições de ensino de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No último ano, 5,8 mil alunos foram confirmados, porém, mais de sete mil participaram das atividades.

“Por ser uma feira aberta, muitas pessoas vêm por conta própria. Até o momento, está tudo dentro das expectativas. Já pela manhã o campus estava muito movimentado, devendo continuar assim até o encerramento”, pontua Lúcia.

Ainda indecisa sobre qual curso seguir, a estudante Maria Valéria Bacha aproveitou a oportunidade para conhecer um pouco mais das opções disponíveis. “É bom para entender melhor como cada curso funciona. Espero sair daqui um pouco mais decidida”, brinca. “É uma grande oportunidade de conhecer coisas diferentes, áreas que a gente não tem muito contato”, complementa o amigo Fábio Rodrigues.

Reitoria apresenta saldo de atividades

Em paralelo à abertura da Feira das Profissões, a reitoria da Unesc promoveu uma prestação dos números e atividades acadêmicas realizadas nos últimos semestres. Foram apresentados dados dos cursos de graduação, trabalhos de pesquisa e extensão, além dos serviços prestados à comunidade.

“Por ser uma universidade comunitária, a Unesc realiza esse tipo de ação para mostrar os resultados dos serviços realizados por professores e acadêmicos para a nossa realidade”, resume a pró-reitora de Ensino de Graduação, Maria Aparecida Mello.

Um dos pontos destacados foi o número de grupos de pesquisa e extensão em funcionamento na universidade. Atualmente, 112 grupos de pesquisa cadastrados, representando 27% das 16 instituições do sistema Acafe, o qual a Unesc é integrada. Além dos grupos, existem mais 327 projetos de pesquisa formalizados, unindo mais de 700 acadêmicos e 500 professores.

“Esses dados mostram que, além da formação técnica, a Unesc também ajuda os acadêmicos a serem mais investigativos e mais inseridos na comunidade”, ressalta a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Luciane Ceretta.