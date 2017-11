Mais de 30 milhões de comprimidos foram distribuídos em 2016

Francieli Oliveira

O Observatório Social de Criciúma divulgou, hoje, um levantamento dos serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde do município em 2016, último ano do mandato do prefeito Márcio Búrigo. “O Observatório Social cumpre seu papel de dar visibilidade aos cidadãos criciumenses de como se encontra a situação da saúde pública no município”, coloca o integrante da Câmara da Saúde, Moacir Dagostin.

Chama atenção alguns dados como os números de carteiras do SUS, que ultrapassam em praticamente 30 mil o número de habitantes. De acordo com a secretária de Saúde, Francielle Gava, que também estava presente no encontro, o sistema ainda permite que pessoas mantenham mais do que uma carteira do SUS, só que isso irá acabar com a atualização que está sendo realizada com Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

A Secretaria de Saúde de Criciúma distribuiu 30,6 milhões comprimidos em 2016. Em primeiro lugar da lista está o omeprazol com 2.118.207 comprimidos distribuídos. O número se torna ainda mais relevante quando se leva em consideração, que não é toda população que recorre à distribuição gratuita. Em 2014, o grande consumo de omeprazol já havia chamado atenção do Observatório Social, quando foram distribuídos 2.740.021 comprimidos, uma diferença de mais de 600 unidades.

