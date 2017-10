Mães aprovam segunda edição do CineMaterna

Bárbara Barbosa

“A maternidade é linda, mas acaba nos afastando de muitas coisas, principalmente atividades de lazer”. A frase da médica Sandra Jager não é uma preocupação exclusiva e atinge muitas mães. Reintegrar essas mulheres ao ambiente social e atividades de entretenimento é o objetivo de mais uma edição do CineMaterna, realizado ontem, no Nações Shopping, com o filme Divórcio. O ambiente foi adaptado e pensado especialmente para receber mamães e papais com seus bebês de até 18 meses, com volume de som reduzido e ar-condicionado mais ameno, além da iluminação especial e um local apropriado para deixar os carrinhos de bebês. “É o resgate cultural da puérpera, há muitos programas para bebes, mas poucos adequados para mães e filhos. Essa iniciativa vem suprir isso”, explica a implementadora de projetos do CineMaterna, Glaucia Coleprusco.

O sucesso da 2ª edição do CineMaterna, vem consolidando o projeto. “Essa é a segunda vez que participo do evento, sinal que foi aprovado. É um programa adulto, mas que envolve conversar com outras mães e ainda na companhia dos nossos pequenos”, arremata Sandra. Para a professora Izabela Naspolini Marques do Santos essa foi a oportunidade de poder realizar atividades de lazer após o nascimento do filho. ”Depois que tive meu filho não saí mais de casa, essa é a primeira vez, e ainda tenho a oportunidade de interagir com ele”, completa ela.

O CineMaterna será realizado todos os meses, sempre na primeira quarta-feira do mês às 14 horas. Para facilitar a rotina das mamães e bebês, são colocados trocadores dentro da sala de exibição, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. Mães voluntárias recepcionam o público e estão prontas para ajudar em caso de necessidade.

Em 2016 o projeto alcançou 46 cidades com a recepção de 51 mil adultos e 29 mil bebês. Cerca de dez dias antes da próxima edição, uma enquete é aberta no site do projeto para que as mães ajudem a escolher o filme que será exibido. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no site: www.cinematerna.org.br.