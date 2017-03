Lição de gente grande

Mayara Cardoso

Ser solidário à angústia de alguém. Eis uma questão que não é tão comum quanto deveria. Em rotinas agitadas e situações de todos tipos a serem resolvidas a cada minuto, o que muitas pessoas podem pensar é que pouco tempo sobra para resolver o problema do outro ou até demonstrar solidariedade quanto à ele. Essa lição, no entanto, não caiu de moda e está sendo passada para gerações, o que, de alguma forma, pode demonstrar a esperança em dias melhores. Um desses exemplos aconteceu há poucos dias no Colégio Marista, em Criciúma, onde a grande protagonista da história foi a pequena Laura Ghedin Tessmann, de quatro anos. Ela e seus amigos têm muito a ensinar.

Cheia de personalidade desde muito pequena, Laura conquista quem a conhece pela inteligência e maturidade em algumas situações. Conforme sua mãe, Amanda Polli Ghedin Tessmann, com aproximadamente dois anos um problema de vista significativo foi diagnosticado na menina, o que representaria um desafio não só para ela, mas para toda a família. "Quando notamos a forma diferente como ela assistia televisão levamos no oftalmologista e nos assustamos com o diagnóstico. Sofremos por saber que ela estava enxergando mal e o que isso custaria para ela entre tratamentos, óculos e o uso de protetores oculares", comenta.

Inicialmente o tratamento estabelecia o uso de óculos e esporádico uso de tampões por uma hora. Seguindo com essa linha, Laura superou as dificuldades de usar, e eventualmente quebrar, seus óculos em meio aos colegas e, conforme a mãe, conseguiu se adaptar. Depois de aproximadamente dois anos, no entanto, por uma indicação, a família trocou de médico e de linha no tratamento, sendo necessária então a utilização de tampões durante todo o dia. "O médico especialista nisso nos explicou que os olhinhos dela acabam saindo do lugar certo por conta desse grau alto em sua falta de vista e apenas o uso dos protetores no olho poderia ser eficiente com essa idade para o estrabismo. Tivemos que encarar", explica.

Ao perceber o bloqueio da filha por precisar permanecer por tanto tempo com um dos olhos tapados, utilizando apenas o de menor eficiência para fazer todas as atividades do dia, Amanda desabafou com algumas amigas que são mães dos coleguinhas de classe. "Comentei com elas sobre isso pra dividir essa angústia de saber que a Laura precisaria enfrentar tal situação e todas me apoiaram muito logo de cara. Já foi grande um conforto", lembra.

Prova de amizade

O que ela não esperava é que essa solidariedade ainda fosse muito além. Conhecendo a angústia da sua amiga e da amiga do seu filho, a advogada Gisele Vefago resolveu entrar em ação para colocar uma ideia em prática. Acionando algumas mães mais próximas da turma da escola, Gisele as convidou para customizar os protetores oculares por meio das crianças, o que se tornaria um presente divertido e estimulante para que Laura não achasse mais tão ruim usá-los diariamente.

"Logo tive a ideia de cada um decorar um tampão e entregarmos isso para a Amanda e para a Laura com uma cartinha, sendo uma forma de carinho. Todas gostaram e logo se engajaram na causa. Cada família envolvida conversou com os filhos, já que os irmãos dos coleguinhas também foram convidados, que entenderam a amiga e decoraram com todo o amor para que ela não ficasse mais triste", conta a mãe do colega Enzo.

De acordo com Gisele, mesmo muito pequenas, as crianças já se conhecem e se respeitam em suas diferenças. "É bonito ver isso entre eles. Quando contei para o Enzo que a Laura estava um pouco triste por ter que usar o tampão ele me olhou com uma carinha e disse 'mas só por isso, mãe? Isso não tem problema', fazendo referência ao fato de eles já estarem acostumados ao fato de ela usar óculos e ter a sua diferença por isso", completa.

Emoção e gratidão sem tamanho

Ao receber o presente a mãe recebeu também a orientação de abrir apenas quando estivesse em casa. "Ainda bem que elas me falaram isso, pois na primeira frase da cartinha eu já estava soluçando. Não conseguia nem falar direito. Achei a coisa mais linda essa atitude. Descobri que nessa idade ela já tem amigos que a amam e estão sendo ensinados a acolher e olhar com carinho para a dificuldade dela", disse.

Para ela, assim como para as mães que realizaram tal ação, o ensinamento deve fortalecer ainda mais a amizade entre os pequenos, que mesmo no início da vida mostram a pureza e o carinho nas atitudes. "Ensinar os filhos a lidar com a diferença e amizade verdadeira é educar para a vida. Isso não tem preço e só posso retribuir com o que temos de mais valioso que são as nossas orações por essas pessoas", completa Amanda.

A partir desse dia Laura começou a encarar a situação com mais otimismo e com uma pitada de divertimento, já que todos os dias pela manhã ela sorteia uma das "obras de arte" dos seus amigos para usar. "A gente está priorizando a utilização desses tampões apenas nos dias que ela vem para a escola para que todos os colegas possam a ver usando seu presente", destaca.