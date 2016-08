Justiça permite que candidato use o nome “Cleiton” em campanha

Denise Possebon

Como queria Cleiton Salvaro (PSB), a justiça determinou que o candidato poderá concorrer à Eleição 2016 utilizando a grafia “Cleiton”, ao invés de “Claiton”. A decisão da juíza da 10ª Zona Eleitoral, Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, foi publicada ontem, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Ainda pela manhã desta segunda-feira, o advogado do candidato, Giovani Dagostim, disse em entrevista à Rádio Som Maior que o Ministério Público Eleitoral já havia dado um parecer favorável ao pedido.

O profissional justificou que apesar do registro da certidão ser “Claiton”, esse não seria o nome pelo qual o candidato é popularmente conhecido. “Ele utiliza em Facebook e tanto na atividade parlamento o nome Cleiton, não Claiton. Essa variação nominal de maneira alguma confunde ou coloca em dúvida a sua identidade”, explica. O pedido por utilizar essa grafia veio logo após a juíza determinar que tanto Cleiton quanto Clésio Salvaro devem usar tanto nome e quanto o sobrenome nas urnas.

Ambos os candidatos relutaram sobre a questão, mas agora ambas as partes teriam entrado em consenso. O advogado afirma que Cleiton não irá mais recorrer sobre a decisão da justiça, isso porque iria demorar muito dentro do tramite eleitora. Com o nome completo os procedimentos políticos ficam mais ágeis e os materiais de campanha podem ser confeccionados com a grafia correta. “Não seria essa a vontade do Cleiton, mas essa indefinição estava prejudicando a campanha, não só a sua, mas também dos vereadores. Isso iria demorar muito, gerar um prejuízo muito grande”, diz.