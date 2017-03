Justiça manda Município recuperar o Centro Cultural

Renan Medeiros

A juíza federal substituta Louíse Freiberger Bassan, da 4ª Vara Federal de Criciúma, determinou que o Município inicie, em até dois meses, as obras emergenciais para restruturação do imóvel Centro Cultural Jorge Zanatta. A obrigação diz respeito à restauração completa do prédio.

A decisão se deu em uma ação civil pública ajuizada no ano passado pelo Ministério Público Federal e pela 9ª Promotoria de Justiça de Criciúma em que são réus, além do Município, a União e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

De quem é a responsabilidade?

Todos eles divergiam sobre de quem é a responsabilidade pela manutenção do imóvel, uma vez que é propriedade da União, mas cedido ao Município. A juíza reconheceu que, em uma audiência realizada em março, “o Município de Criciúma foi o único dos réus que demonstrou preocupação e intenção de realizar os obras necessários no bem imóvel, diligenciando para conseguir recursos através de emendas parlamentares”.

Ela observou, no entanto, que a responsabilidade pela situação de má conservação de hoje do imóvel é tanto da Prefeitura quanto da União. “Os graves problemas estruturais que comprometem o Centro Cultural são também decorrência da falta de atenção dedicada pela União ao imóvel em questão, tendo em vista que, em 20 anos de uso pelo Município de Criciúma não há notícias de qualquer fiscalização e intervenção do ente federal”, registrou Louíse.

Testemunhos de perfuração

Ao DNPM, coube a obrigação de, antes de iniciadas as obras, dar destino adequado aos testemunhos de perfuração que estão no imóvel - um conjunto de amostras coletadas que representam as camadas sedimentares da bacia carbonífera. Ainda cabe recurso da decisão.