Justiça indefere liminar protocolada pelo Executivo de Morro Grande

Gabriel Bosa

A juíza responsável pelo Fórum da comarca de Meleiro, Thaina Mara Luz, não acatou a liminar protocolada pelo Executivo de Morro Grande na tentativa de impedir o encerramento da produção da JBS no município. Em seu despacho, a magistrada lamenta o quadro acarretado pelo fechamento da estrutura, mas ressalta que o Poder Judiciário não tem autoridade para intervir neste tipo de situação.

“Assim, é notório que o sistema vigente – capitalismo, fomenta, não raras vezes, situações de desigualdades econômicas, em que muitos têm pouco – ou quase nada, e poucos têm muito, inclusive poder político. Não há, porém, no ordenamento jurídico vigente, norma que impeça, ou possa impedir, o fechamento de uma empresa, mesmo que afete toda uma comunidade, como é o caso dos autos”, registra.

A Administração Municipal protocolou a Ação Civil Pública com pedido de liminar na última quarta-feira. Com a negativa inicial, a peça continua sob análise do judiciário, porém a magistrada salienta a necessidade de complementar a petição com novos documentos para que todo o processo não seja indeferido por definitivo. Os autores têm cinco dias para alterar a documentação.

A juíza também agendou uma audiência conciliatório entre as partes envolvidas para a próxima quarta-feira, dia primeiro de novembro, às 15h15min, no Fórum de Meleiro.

“Nós ainda não fomos notificados da situação, mas agora deveremos traçar uma nova estratégia para tentar reverter esta situação”, afirma o prefeito de Morro Grande, Valdo Rocha.

Desemprego pode

atingir 30% da população

A petição inicial pedia para que os equipamentos não fossem retirados da empresa, que os trabalhos não fossem encerrados e que a unidade continuasse sendo gerida por um administrador judicial.

Os autores defendem que o Poder Público investiu R$ 17 milhões para atrair o grupo à Morro Grande, sendo R$ 14,5 milhões da Administração Municipal e R$ 2,5 milhões da Cooperativa de Distribuição de Energia (Cersul).

A documentação entregue ao Poder Judiciário ressaltava os impactos que a o fechamento da unidade da JBS traria à população de Morro Grande. Segundo a peça, “[...] o anunciado fechamento, ao Requerente restará a inutilidade do dinheiro público que aplicou e o caos social do desemprego de quase 30% de sua população, e mais todo o caos rural que irá vir, com produtores endividados e sem alternativa para o que fazer com os aviários que construíram, equiparam e modernizaram. Acrescenta-se a isto a perda do movimento econômico, que representará valor superior a 30%, o que se traduzirá em redução de investimentos em saúde, habitação, agricultura, turismo, urbanização, infraestrutura e educação”, descreve a petição”.

Trabalhadores

serão realocados

A unidade possuía 740 servidores. Em nota, a direção da empresa afirmou que parte deles seriam transferidos para as plantas de Forquilhinha e Nova Veneza. De forma indireta, a unidade de abate da JBS atingia até 1,3 mil pessoas, entre produtores, caminhoneiros e demais integrantes do ciclo de produção.

Em um levantamento inicial, o Executivo de Morro Grande apontou que a saída da empresa refletirá na queda de R$ 200 mil ao mês na arrecadação municipal. Somente a JBS era responsável por 60% da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do município. Para o Extremo Sul, o prejuízo é estimado em R$ 430 milhões em um ano.