Junta Militar atende em novo endereço

Redação

Jovens de Criciúma devem realizar o alistamento militar no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, no bairro Santa Bárbara

Os jovens de Criciúma que precisam realizar o alistamento militar devem ficar atentos. A partir desta segunda-feira (30), a Junta de Serviço Militar (JSM), que funcionava na rua Tomé de Souza, no bairro Michel, passa a atender no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, no bairro Santa Bárbara.

Conforme o secretário-geral da Prefeitura de Criciúma, Arleu da Silveira, o motivo da mudança foi a necessidade de gerar economia aos cofres da Administração Municipal. “Pagávamos aluguel no prédio onde a Junta Militar atendia. Contamos com um local apropriado no Pavilhão de Exposições e decidimos mudar para não bancar um custo desnecessário”, afirma.

Todos os serviços prestados à comunidade foram mantidos. Os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 devem realizar o alistamento. Os documentos necessários para concluir o processo são: certidão de nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), comprovante de residência e uma foto 3x4 recente.

O cidadão que não se alistar fica impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou se matricular em qualquer instituição de ensino, além de pagar multa que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar. O prazo para encerrar o alistamento encerra no dia 30 de junho.

Em Criciúma, a JSM funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações pelo telefone (48) 3445-7060. O alistamento militar pode ser realizado pelo site www.alistamento.eb.mil.br.