Jovens se unem mais uma vez para realizar o Mercado Solidário

Mayara Cardoso

A 6ª edição do Mercado Solidário está prestes a ser realizada em Criciúma. Jovens voluntários estarão a postos no próximo sábado nos supermercados Giassi Centenário e Santa Bárbara, Bistek Centenário, Angeloni Centenário e MM Rosso para arrecadar donativos variados que serão disponibilizados para 12 instituições de caridade escolhidas. Serão aproximadamente 100 pessoas identificadas por camisetas da ação na entrada dos estabelecimentos prontos para abordar os consumidores que chegarem, explicando a ação e pedindo o apoio. O grupo responsável pela filantropia se reúne para realizar ações de voluntariado e mais uma vez se disponibiliza em trabalhar pela causa.

Os itens pedidos para doação vão desde materiais de higiene até alimentos não perecíveis e carnes, tendo valores bem variados. Conforme uma das organizadoras da ação, Vitória Bisognin Ceretta, esse é um dos diferenciais que faz com que as pessoas colaborem. "Todo mundo pode acrescentar algo em sua compra. Mesmo que seja um sabote ou creme dental, por exemplo. Qualquer item, de qualquer marca ou preço, faz muita diferença para nós e para as instituições que irão receber. O que temos ouvido, inclusive, é que as pessoas se sentem bem de ter essa oportunidade de ajudar de forma prática", comenta.

De acordo com outra voluntária envolvida, Alice Pacheco, a experiência adquirida ao longo das últimas edições faz com que o grupo fique ainda mais motivado. "Como essa já é a sexta vez que o Mercado Solidário acontece, muita gente já conhece e faz questão de colaborar sem ao menos termos que explicar novamente. Sempre fizemos questão de divulgar os resultados para que as pessoas vissem que, de fato, sua doação chegou ao destino e fez a diferença. Sabendo disso, nossa expectativa é a melhor possível", declara.

Os donativos arrecadados serão levados ao ginásio de esportes do Colégio Madre Teresa Michel, onde serão contabilizados e separados de acordo com a necessidade de cada instituição. As entregas serão realizadas já no domingo durante a tarde.

Destinos escolhidos

As entidades beneficiadas nesta edição foram escolhidas a partir das parcerias firmadas nos últimos anos e da garantia de que as instituições realizam um trabalho sério. Neste ano, as que receberão os donativos são o Abrigo Municipal Lar Azul, Associação Beneficente Nossa Casa, a Associação de Amigos Dos Autistas (AMA), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Associação da Terceira Idade Rede Viva, o Asilo São Vicente de Paulo, o Bairro da Juventude, a Casa de Repouso Bom Jesus, a Casa Guido, a Casa Lar Especial Valentes de Davi, o Instituto de Educação Especial Diomício Freitas e o Lar de Auxílio aos Idosos Feistauer.