Jovem furta casco de botijão de gás e é preso pela PM

Lucas Renan Domingos

Um jovem de 23 anos foi preso na noite de ontem após roubar o casco de um botijão de gás de uma antiga lavação, na Rua Vidal Ramos, no Centro de Criciúma. Ele pulou o muro do local e encontrou o objeto do furto dentro de uma residência localizada no terreno da lavação.

Segundo a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu a denúncia de que o jovem estava em atitude suspeita próximo ao local. Enquanto se encaminhava para lá, o solicitante da ocorrência informou os policiais que o homem já havia saído da lavação carregando um botijão de gás e seguiu em direção ao Hospital São José.

A guarnição se deslocou até o local informado e abordou o autor, que confessou o crime. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.