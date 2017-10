Jogo entre Criciúma e Internacional altera trânsito no bairro Comerciário

Os motoristas que trafegam pelo bairro Comerciário, em Criciúma, devem ficar atentos neste sábado. Devido ao confronto entre Criciúma e Internacional, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o trânsito em trechos da Rua Almirante Barroso será interditado a partir das 12h. Na via Leone Perassoli, em frente ao acesso principal do Estádio Heriberto Hülse, o tráfego de veículos será interrompido por volta das 13h.

Conforme o gerente de Operações de Trânsito da Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) de Criciúma, Paulo Borges, na Rua Almirante Barroso, o fluxo de veículos será interditado entre as vias Desembargador Pedro Silva e Constante Casagrande. “A torcida do Internacional deve acessar o Estádio Heriberto Hülse pela Almirante Barroso, além de estacionar os veículos na via. Esperamos receber mais de 30 ônibus da torcida visitante. Os ônibus vão ficar estacionados na via e no Batalhão da Polícia Militar”, afirma.

Para garantir a segurança dos torcedores do Tigre, a via Leone Perassoli será bloqueada entre as ruas Desembargador Pedro Silva e Bulcão Viana. “A Leone Perassoli será a principal via de acesso para a torcida local”, explica Borges. A DTT de Criciúma disponibilizará dez agentes de trânsito para orientar os moradores nas proximidades do Estádio Heriberto Hülse. O 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Criciúma também auxiliará no monitoramento de pedestres e condutores.

A partida entre Criciúma e Internacional inicia às 16h30min. “As vias serão liberadas após os torcedores deixarem o Estádio Heriberto Hülse. Isso deve ocorrer por volta das 19h20min. Essas medidas foram tomadas para garantir o acesso seguro dos criciumenses e dos visitantes”, destaca Borges.