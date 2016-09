ISEV não realiza depósito e greve continua no Hmisc

Denise Possebon

Sem receber os seus pagamentos de direito, os médicos do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (Hmisc) permanecem em greve. Ao contrário do que foi informado na terça-feira, 13, os administradores da instituição, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) não efetuou o depósito que quitaria a dívida de três meses salários do corpo clínico. O prometido era que o dinheiro seria pago para a JC Médicos, a empresa que contrata os profissionais, pelo menos até o início da tarde de ontem, para que então os médicos retomassem os atendimentos prestados no Pronto Socorro.

Os serviços seguem apenas para suprir casos de urgência e emergência e aqueles pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Conforme o diretor clínico do hospital, o doutor Eduardo Ali Dominguez, o objetivo era voltar a normalidade. Mas, a categoria não abre mão de receber os valores atrasados de forma integral. De acordo com o sócio proprietário da JC Médicos, Julhiano Capeletti, durante o dia de ontem o ISEV não tinha dado explicações sobre porque o depósito não havia sito efetuado.

“Ao fazer a promessa de pagamento, o ISEV pediu que os médicos voltassem de imediato. Por conta de outras promessas já feitas, os médicos ficaram em dúvida se esse caso poderia de fato repetir (o não pagamento)”, complementou.

Reunião pode solucionar

No dia de ontem o secretário da Saúde, Vitor Benincá, que estava afastado do cargo, voltou à responder pelo caso do hospital. Conforme ele, os médicos ainda estariam avaliando a possibilidade de retornar, mesmo sem a última parcela de atrasados depositada. Para solucionar a questão, hoje de manhã acontecerá uma reunião junto a Prefeitura de Criciúma, ISEV e os profissionais . “Provavelmente acabará amanhã”, diz Benincá.

Mas, até o final desta edição, nenhuma dos responsáveis e envolvidos confirmou o fim da greve. Para mais respostas sobre o caso, reportagem tentou entrar em contato tanto com a direção do hospital, quanto com representantes do ISEV. Mas, como nos dias anteriores, as ligações não foram atendidas.