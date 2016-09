ISEV e Prefeitura negociam forma de rescisão na próxima semana

Denise Possebon

Após a Prefeitura de Criciúma anunciar a rescisão de contrato com o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), atual gestor do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (Hmisc), chega o momento de formalizar a decisão. Na segunda-feira, às 15h, os representantes da Prefeitura e do instituto se reunirão para negociar as formas deste rompimento contratual. Participará do encontro a assessoria jurídica do município, responsável por tentar intermediar a melhor forma de realizar essa transição de gestão, conforme o secretário de Saúde de Criciúma, Vitor Benincá.

“Eu não cuido da formalização (jurídica), mas acredito a informação (oficial) seja feita no dia desta reunião pelos assessores da Prefeitura. A rescisão pode acontecer de dois jeitos. A primeira é uma forma amigável e a outra é através de um rompimento mesmo, por falta de uma das partes”, explica o secretário. Na quinta-feira, 15, o coordenador regional do ISEV, Fabiano Voltz, se manifestou para a imprensa alegando que o instituto irá recorrer à justiça, agindo contra a decisão do município.

Voltz afirmou que se existem dívidas dentro do hospital é porque a gestão pública contratante não estaria repassando os valores contratuais de forma devida. O ISEV ainda não foi notificado pela Prefeitura, conforme o coordenador regional.

Novo gestor em análise

A Prefeitura, no entanto, segue analisando as melhores opções para gerir o Hospital Santa Catarina a partir de então. De acordo com Benincá, estão em etapa de análise duas fundações e três organizações sociais da região, além de não se descartar a possibilidade da própria Prefeitura gerir a instituição de saúde. “Nenhuma possibilidade ainda está descartada, mas qualquer uma delas tem que ser positiva para o hospital e condizer com a nova proposta de gestão”, explica o secretário.

Vitor Benincá anunciou o rompimento de contrato na tarde de quinta-feira, em coletiva de imprensa. Depois de muitas denúncias e polêmicas envolvendo a instituição ISEV, os médicos do Hospital Materno Infantil estavam de greve por conta de pagamentos desde segunda-feira, 12. Por intermédio do secretário, a paralisação teve fim também na quinta-feira, ao meio dia, antecipando a decisão do município pelo rompimento.