Irmãs avaliam entregar Hospital São Marcos para Prefeitura de Nova Veneza gerir

As dificuldades financeiras que se acumulam no Hospital São Marcos têm feito a associação mantenedora reavaliar se continua mais a frente da instituição. As Irmãs Beneditinas da Divina Providência estão manifestando aos funcionários da unidade hospitalar e também aos administradores públicos o seu interesse em entregar o hospital para os cuidados plenos da Prefeitura Municipal de Nova Veneza. O motivo seria a insatisfação com a gestão técnica e administrativa, realizada pela entidade contratada, o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV).

Atualmente, funcionários e corpo clínico estão em greve, caracterizando quase 100% de adesão de trabalhadores. Na sexta-feira passada, o interesse das irmãs foi transmitido ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde), Cléber Ricardo Cândido. “Elas estão descontentes com o trabalho feito e afirmam que pretendem, em breve, romper o contrato com o ISEV e deixar para o município assumir, sob concessão”.

No entanto, o sindicalista afirma que as irmãs ainda discutem internamente esta possibilidade. “Elas ainda estão em conversação com superiores, precisam da autorização do Papa”, diz. O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, também já foi procurado, mas ainda não tem uma posição sobre assumir o Hospital São Marcos. “Elas já falaram para mim (deste interesse), mas ainda não dei nenhuma resposta. Teremos que ter uma boa conversação, ver os passivos e as condições do hospital”, frisa.

Para mais detalhes, a reportagem tentou entrar em contato com a Irmã Laurita Mendes, que seria a presidente responsável pela congregação. Mas, conforme apurado, ela estava em viagem para Curitiba, onde reside e, portanto, o contato não foi possível até o fechamento da edição.

Prefeito se reunirá com ISEV

A greve na instituição ocorre devido ao atraso nos pagamentos dos salários de dezembro. Com isso, atuam na instituição apenas dois enfermeiros e um médico para atender os casos de extrema urgência. Após a Prefeitura renovar o convênio com o ISEV, no valor de R$ 115 mil mensais, o instituto alega que espera este primeiro repasse do município para quitar com os funcionários. Para tratar do assunto, hoje o prefeito Frigo se reunirá com a direção do instituto.

Mas, Frigo se mostra incomodado com a postura do ISEV de utilizar este novo convênio para atrasar o pagamento. Conforme o prefeito, o prazo para repasse ainda não venceu, mas o instituto deveria pagar os funcionários com outros recursos próprios. “Até teremos uma reunião com eles, mas nós não temos nada a ver com isso, eles que tem a responsabilidade de pagar. A Prefeitura está 100% em dia com os pagamentos para o ISEV. Eles precisam parar de mentir”, frisa o prefeito.