Irmãos juntam esforços, sonham alto e conquistam público por todo o Brasil

Mayara Cardoso

Quem conhece o trabalho dos irmãos Diego Darós, de 29 anos, e Bruno Darós, de 22 anos, nos dias de hoje e acompanha pelas redes sociais o sucesso que eles fazem com suas fotografias profissionais não imagina o caminho trilhado até aqui. Naturais de Sombrio, os dois iniciaram a trajetória muito cedo e sabiam de uma coisa: não estavam para brincadeira quando o assunto eram seus objetivos. O restante, encaravam, sim, com um pouco de brincadeira, já que foi exatamente o jeito descontraído refletido em seus registros o que fez com que as portas se abrissem para eles.

Com aproximadamente 18 anos, Diego, o irmão mais velho, começou a dar os primeiros passos na fotografia. As baladas de Sombrio e região eram onde ele usava sua câmera semiprofissional e iniciava o que seria uma carreira promissora. Após algum tempo, o irmão começou a se interessar também pelo assunto e, por meio de convites de familiares, aventurou-se fazendo alguns ensaios fotográficos. "Lembro que uma prima me convidou para fotografar eu aceitei e o combinado era que me pagaria R$ 35 reais. Era tudo muito amador, fui me arriscando, aprendendo nos ensaios com familiares ou amigos e tomando gosto. Nunca tivemos uma aula de técnicas, fomos aprendendo na prática", lembrou Bruno.

Pouco tempo depois, Diego foi convidado a participar de um negócio que aparentemente seria mais vantajoso e, apostando suas fichas na ideia, vendeu sua câmera para o novo investimento. "Não era o que imaginava e pouco tempo depois quis procurar outro caminho, porém já não tinha mais minha câmera para continuar de onde havia parado na fotografia", comentou Diego.

Aposta certeira

Diante da situação e percebendo que os caminhos de ensaios fotográficos e registros de baladas poderiam se juntar, Bruno e Diego entraram de cabeça no negócio que batizaram como Vuê Fotografia. "Era um nome que tínhamos registrado e que significava bastante para nós. Ele faz relação com a tradução da palavra visão em francês. Foi nossa aposta", comentou.

Apesar de já terem algumas ideias em mente, faltava algo importante para uma empresa de fotografia: uma câmera profissio-nal. A compra estava nos planos, porém o recente insucesso em um negócio fazia com que os dois não tivessem condições de adquirir o material. "Fizemos cartazes com nossa meta e colamos por todo o nosso quarto. Mentalizamos muito, mas não partimos para ação. Até que chegou o dia que tínhamos estabelecido como prazo e nada aconteceu. Continuávamos não tendo o dinheiro", contou Diego.

Com o "fracasso", os dois ficaram desanimados e, especialmente Bruno, demonstrava sua tristeza por não poder iniciar o trabalho. Foi então que outra pessoa entrou na história. "Nosso pai via que estávamos chateados, mas também não tinha dinheiro para nos ajudar. Mesmo assim ele conseguiu o cartão de crédito de uma vizinha emprestado para compramos uma câmera pelo Mercado Livre. Não cabíamos em nós mesmos de tanta felicidade. Depois disso, íamos todos os meses, durante as dez parcelas, levar o dinheiro da parcela na casa dela", disse.

Os desafios estavam só começando

Com um equipamento em mãos pronto para ser explorado, os dois estavam prontos para o trabalho e as portas começaram a se abrir efetivamente. Desbravando caminhos desconhecidos e conquistando as pessoas por onde passavam, não demorou muito para que os sonhos começassem a se tornar realidade. "Começamos por um evento em Balneário Camboriú. De lá conseguimos a oportunidade de ir a um casamento de uma blogueira em São Paulo e, para nossa surpresa, fomos os fotógrafos oficiais. Precisamos investir para isso e mais uma vez apostamos nossas fichas. Foi o primeiro grande trabalho e se tornou inesquecível", lembra Diego.

As fotos de famosos coladas nas paredes do quarto dos garotos significam onde eles queriam chegar. Queriam fotografar grandes festas e estar entre as celebridades. Pela atração desse desejo e o esforço dos dois, logo isso se tornou realidade e hoje faz até parte da rotina da equipe Vuê. Entre atrizes, músicos e demais celebridades do país, os dois já estiveram registrando momentos e sendo reconhecidos. A cada novo encontro e publicação nas redes sociais, o número de admiradores desse trabalho só cresce.

Para eles, o sucesso foi alcançado graças aos objetivos estabelecidos, o esforço, é claro, e a descontração com que ambos trabalham. "Acreditamos que a fotografia é uma forma de se conectar com as pessoas. Por isso, gostamos de participar da festa e nos divertir na mesma vibe da galera para poder retratar tudo isso nas fotos. Além disso, somos exatamente os mesmos em qualquer lugar. Seja no interior ou em uma festa para famosos", disse Bruno.

Por meio das redes sociais, os dois também conseguem cativar ainda mais o público fazendo relatos e observações divertidas. "Percebemos que as pessoas gostam disso e por isso fazemos questão de continuar. Alguns seguidores já nos pararam em eventos e festas relatando que encontraram em nós uma inspiração, uma motivação. Isso é uma grande responsabilidade", completa Diego.

Momento de recarregar

Neste início de 2017, Bruno e Diego Darós estão diminuindo o ritmo de trabalho dos últimos meses para colocar no papel seus sonhos e objetivos. "É aquela história de dar um passo atrás para dar muitos para frente. Um período para pensarmos onde queremos chegar. Em breve teremos novas metas estabelecidas e estaremos prontos para correr atrás", adianta Bruno.