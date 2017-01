IPTU de Cocal do Sul está disponível pela internet

Redação / redacao@atribunanet.com

O Governo Municipal de Cocal do Sul já colocou à disposição dos contribuintes os carnês de IPTU 2017 (Imposto Predial e Territorial Urbano) através do site da Prefeitura. O cidadão precisará apenas digitar o CPF do titular do imposto.

Na Prefeitura Municipal, os carnês poderão ser retirados a partir de fevereiro, das 7h30 às 13h, de segunda a sexta-feira.



O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto para vencimento no dia 31 de março de 2017. Também serão concedidos 5% de desconto para aqueles que preferirem pagar em cota única até o dia 28 de abril.



Além disso, o IPTU poderá ser parcelado em até quatro vezes, com vencimentos em 31 de março, 28 de abril, 31 de maio e 30 de junho.