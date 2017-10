Inscrições prorrogadas até 9 de outubro para Vestibular UFSC 2018

As inscrições para o Vestibular 2018 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foram prorrogadas até o dia 9 de outubro de 2017, somente via internet. O edital, com todas as informações, está disponível no site vestibular2018.ufsc.br. As inscrições custam R$ 125.

A UFSC possui 101 opções de cursos de graduação, 4.551 vagas, cinco campi – Florianópolis, Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville –, mais de 300 acordos e 15programas internacionais, convênios com 43 países nos cinco continentes.

As provas serão realizadas nos dias 9, 10 e 11 de dezembro de 2017 nas cidades de Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, Balneário Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão. Os candidatos que optarem por Florianópolis serão alocados nos municípios da Grande Florianópolis – Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José.