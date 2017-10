Inscrições para o Talento Musical da Unesc encerram hoje

A 8ª Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc está chegando e junto com ela muitas atividades que visam expandir o conhecimento de todos que visitarem a universidade de 16 a 20 de outubro, quando ocorre o evento. Neste ano, além de abordar as ciências de uma forma geral, também será estimulada a exposição de trabalhos que estejam voltados para o tema desta edição: “A Matemática está em tudo”. Paralelo a todas as atividades, ainda haverá o 4º Talento Musical, para integrar ainda mais os acadêmicos, professores, funcionário da Unesc.

“A ideia é democratizar os talentos musicais que temos na instituição. Há muita gente que tem a música muito presente na sua vida e que muitas vezes acaba deixando de lado por conta da correria do dia a dia. A Unesc sempre incentivou a cultura, por isso o Talento Musical é um dos projetos aguardados na Semana de Ciência e Tecnologia”, comenta o responsável pelo Talento Musical, Maxwell Sander Flor.

Podem participar alunos, professores, funcionários e prestadores de serviços da Unesc. Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira pelo site www.unesc.net/talentomusical ou pelo e-mailcultura@unesc.net. As apresentações serão feitas no palco do Quintas Culturais, que fica no hall dos blocos XXI e a participação pode ser individual, em dupla ou em grupo. O único critério é que a apresentação seja feita em até 30 minutos.

“Entraremos em contato com todos os inscritos para então montarmos o cronograma de apresentação, de acordo com a disponibilidade de cada um. Haverá apresentações todos os dias de Semana de Ciência e Tecnologia. De manhã e à tarde, elas serão feitas no horário do intervalo. À noite, das 18h30 às 19h”, acrescentou.