Dia 12 de novembro é o último dia para as inscrições para o processo seletivo para admissão em caráter temporário (ACT 2017) para os cargos de professores, auxiliar de educação e agente de serviços gerais da rede municipal de Forquilhinha.

O edital está publicado no site www.iobv.org.br também no site www.forquilhinha.sc.gov.br/ governo (entrar em Secretaria de Educação no lado esquerdo do menu). A prova do processo seletivo para professores (de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Apoio Pedagógico Informatizado, Artes, Inglês, Educação Física), auxiliar de educação e agente de serviços gerais da educação ACT/2017 para 2018, será realizada no dia 26 de novembro de 2017, em local a ser divulgado posteriormente.

Colaboração: Carla Giassi / Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Forquilhinha