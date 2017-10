Inscrições para a Bolsa PMC iniciam segunda-feira

A partir desta segunda-feira, iniciam as inscrições para a Bolsa PMC (Prefeitura Municipal de Criciúma). Os alunos da Unesc interessados em receber benefício de 50% (estudantes comprovadamente carentes) a 100% (acadêmicos com deficiência) devem realizar o cadastro no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, das 8h30 às 16h30. As inscrições ocorrem até o dia 13 de outubro e cada curso possui o seu dia específico para a realização do cadastro.

Para participar é necessário que o candidato resida em Criciúma há no mínimo cinco anos, não seja portador de diploma de graduação e esteja matriculado regularmente em um dos cursos de graduação da Unesc. Os alunos não poderão receber bolsa de estudos de entidades públicas ou privadas, ou auxílio educacional da empresa onde trabalha.

É preciso acessar ao edital e imprimir a ficha de inscrição para levar até o Pavilhão. No arquivo também está disponível a lista de documentos necessários para realizar o cadastro.

O Pavilhão de Exposições José Ijair Conti está localizado na Rua Giácomo Sonego Neto nº 35, no Bairro Santa Bárbara. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3431-0059.