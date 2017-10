Inscrições abertas para escolha da realeza da Oktoberfest Criciúma

Estão abertas as inscrições para escolha da rainha e primeira e segunda princesas da próxima edição da Oktoberfest Criciúma. A primeira edição da festa começa nesta sexta-feira no Parque das Nações e vai contar com muito chopp, gastronomia típica alemã, música, atrações culturais e brincadeiras por meio de concursos. A escolha da realeza ocorre no último dia do evento, domingo, às 16h, e o corpo de jurados já está composto.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Fundação Cultural de Criciúma (FCC), que fica anexa à Casa da Cultura, na Praça Nereu Ramos, número 50, em frente ao ponto de táxi da área central, das 8 às 12h e das 13h30min às 17h, de forma gratuita e até quinta-feira. Poderão participar meninas de 17 a 26 anos.

Além do posto de rainha da próxima edição da Oktoberfest Criciúma e de poder representar a festa ao lado das princesas, quem levar a coroa será ainda presenteada com uma corrente de ouro.