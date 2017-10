Inscrições abertas para Campeonato Oficial de Cubo mágico

O Criciúma Open 2017, campeonato organizado pela Associação Mundial de Cubo Mágico (WCA), já registrou a inscrição de 52 competidores, sendo 32 regressantes e 22 novatos. Cubistas famosos como Renan Cerpe (Campinas/SP), Fábio Bini Graciose (São Paulo/SP) e Diego Meneghetti (Porto Alegre/RS) confirmaram presença. Podem participar pessoas de qualquer idade, sexo e lugar do mundo. As inscrições continuam abertas até o próximo dia 17 e podem ser acessadas pelo blog Criciúma Cubo Mágico (criciumacubomagico.blogspot. com.br). O evento será realizado nos dias 20 e 21 de outubro no Nações Shopping com apoio do 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Criciúma.

O campeonato oferecerá oito das dezoito modalidades oficiais. Quatro delas usam o cubo tradicional conhecido como 3x3 com a modalidade tradicional, com uma mão, com os olhos vendados e com os pés. As demais são o cubo 2x2, o square-1, o pyraminx que tem a forma de uma pirâmide e o megaminx que é um dodecaedro.

Guilherme Furlan, 21 anos, morador de Balneário Camboriú, participará pela primeira vez de um campeonato oficial. Ele aprendeu a resolver este quebra-cabeça aos 15 anos, instigado por um amigo. “Eu havia parado, desanimei por não ter motivação. Nas férias deste ano meu irmão, o Fernando, começou a treinar, aprendeu método avançado e eu comecei a perder para ele. Em fevereiro ele aprendeu a fazer de olhos vendados e achei muito interessante. Hoje treinamos juntos. Na verdade somos de Criciúma, já moramos aí e temos familiares nesta cidade,”, comentou Furlan.

Vitor Wagner Abreu, 13 anos, ficou em 10º lugar na modalidade 3x3 no Criciúma Open 2016. Neste ano ele competirá junto com o pai Andrey Rogério Abreu. “Moramos em São José e nunca vi um campeonato destes na região de Florianópolis. Participar é uma maneira de incentivar meu filho a desenvolver esta habilidade que ele tem e se continuar treinando poderá ficar muito bom. Além disso, é saudável e sinto que faz bem pra ele”, afirmou o pai.

Os delegados Edér dos Santos (Goiânia/GO) e Murillo Gomes (Gravataí/RS) são os responsáveis por garantir que a competição aconteça de acordo com a missão, regulamento e espírito da associação. “Não há categorias, nem distinção entre novatos e regressantes. Anônimos e profissionais, crianças, jovens e adultos de ambos os sexos competem entre si. Está previsto no regulamento que os competidores podem ser convocados para serem juízes, trabalhar no embaralhamento e na digitação dos resultados. O objetivo é reunir pessoas para se divertir numa atmosfera amigável, que ajudem umas às outras e ao mesmo tempo desenvolver este esporte do corpo e da mente”, explicou Éder.

O Criciúma Open 2017 é o segundo campeonato oficial realizado em Santa Catarina e uma das 43 competições organizadas neste ano no Brasil.