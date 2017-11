Inscrição ao processo seletivo de professores ACTs em Criciúma termina hoje

Os interessados em lecionar na rede municipal de educação, no ano letivo de 2018, têm até hoje para realizar as inscrições no processo seletivo. Realizado pela Secretária de Educação, o certame visa selecionar professores e orientadores educacionais temporários. A prova será aplicada no dia 19 de novembro.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Roseli de Lucca, cada candidato pode se inscrever em até dois cargos. A taxa de inscrição é de R$ 45 para cada um deles. “O processo seletivo terá validade de um ano, mas pode ser prorrogado por igual período”, explica.

A prova escrita será objetiva, com caráter classificatório e eliminatório. “Durante o dia do certame, o candidato deve levar documento de identificação. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta de material transparente”, destaca a secretária. Os locais da prova serão divulgados no dia 16 de novembro.

As inscrições devem ser efetuadas pelo site da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul) - www.concursos.faepesul.org.br. O órgão municipal também disponibilizou um posto de atendimento no Ginásio Municipal Irmão Walmir Antônio Orsi, na sala 24. O local atenderá até hoje, das 12 às 17h.