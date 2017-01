Início de ano: hora de colocar ordem na casa e na vida

Mayara Cardoso

redacao@atribunanet.com

Após o período de férias e viagens de verão é comum que as famílias se deparem com algumas dificuldades para colocar a casa e, logo, a vida, em ordem. Constantes viagens, mudança para a praia ou até troca de rotina podem fazer com que fique difícil reorganizar as coisas. Ao mesmo tempo, um novo início de ciclo pode ser o momento ideal para pôr tudo em ordem. Pensando nisso, cada vez mais pessoas apostam em consultorias de organização, ou seja, profissionais dispostos a ajudar os outros a assumirem o controle de seus espaços e tempos. Quem agradece, é quem pode ter esse empurrãozinho para se organizar.

Um quarto cheio de coisas inutilizadas, armários bagunçados ou uma casa toda para "repensar". O serviço de consultoria engloba diversos tipos de organização e pode ser contratado de forma individual ou logo para uma "geral" na casa. Profissionais preparadas para a função, Márcia Elisa Vilaça e Maria Helena Ronchi Dário são exemplos de organizadoras que oferecem o serviço desde a visita inicial para avaliação até o trabalho de arrumação em si, apresentação de itens que podem facilitar e melhorar a separação de objetos, manutenção do serviço e até dicas para que as coisas se mantenham em ordem.

Conforme elas, uma casa arrumada é o pontapé para uma vida organizada, tranquila e prática. "Um momento como esse de organização completa de uma casa ou um cômodo específico pode fazer com que a dinâmica da vida das pessoas mude. Descartar o que não é necessário e facilitar o acesso às coisas do dia a dia ajuda, e muito, na rotina. Apesar de parecer simples, muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, seja por falta de tempo, vontade ou até coragem para esse desapego", explica Márcia.

Aliado à função das consultoras de exclusivamente organizar as famílias podem optar por realizar ou contratar alguém responsável pela limpeza, serviço não incluso na consultoria, para que o resultado seja completo.

Desapego é fundamental e o mais difícil

Para as consultoras, entre as principais dicas para quem quer iniciar um processo de organização é o desapego para descartar. "As pessoas têm muita coisa em casa que não precisam e que até esquecem que tem porque ficam em um canto guardadas. É comum encontrarmos casos de pessoas que compram mais objetos, por exemplo, que já possuem pelo simples fato de não encontrar ou de ter esquecido que já possuía algo com a mesma utilidade. Isso vale para acessórios de casa ou até roupas. Estando tudo em seu lugar e com o acesso facilitado, portanto, o resultado é até de economia", comenta Maria Helena.

Nas casas onde as duas já realizaram organizações, conforme elas, na maioria das vezes a família inteira acabou "entrando no clima" e aproveitando para se organizar e descartar itens para a lixeira ou doação. "Se animam e tiram muita coisa de casa. Ambientes que eram considerados pequenos e com pouco lugar pra guardar objetos chegam a se tornar grandes demais e com espaço sobrando de tanta coisa que conseguem retirar. Da mesma forma, em diversas vezes fomos chamadas para arrumar um cômodo e acabamos estendendo o serviço para outros pelo desejo do cliente de ver tudo em ordem. É uma satisfação", relata Márcia.

Vida em Ordem

Já adeptas da organização em suas próprias casas e dispostas a mergulhar na bagunça dos outros, as criciumenses desde o ano passado apostaram na ideia e montaram uma empresa especializada no assunto. Chamada "Vida em Ordem" a empresa oferece serviços de arrumação em casas e empresas tendo diversos tipos de atendimento. "Estamos preparadas para organizar e orientar pessoas que simplesmente queiram colocar sua casa em ordem, pessoas que estejam se mudando, casais que queiram chegar da lua de mel com a nova casa arrumada, famílias que estejam prestes a receber um bebê ou tantas outras situações que peçam uma mudança radical na residência", destaca Márcia.

Com a experiência de quem já morou e trabalhou nos Estados Unidos, a consultora relata muitos benefícios alcançados através da prática. "Depois que fazemos a organização, as pessoas nos dão um retorno muito positivo. Dizem que as suas rotinas foram completamente alteradas e que, depois desse pontapé, estão conseguindo manter tudo em ordem, o que faz com que tenham mais tempo livre. Para nós é muito recompensador ver essa diferença na vida dos clientes", completa.

Coragem para aceitar ajuda

Para quem tem receio de abrir as portas de sua residência para um serviço como esse elas garantem que não há necessidade. "Ninguém precisa ter vergonha. Todos têm algo que precisa ser organizado de alguma forma. Ninguém é 100%. Estamos aqui justamente para orientar e 'setorizar' a organização para ajudar os clientes. Além disso, mantemos total discrição sem comentar com ninguém o que encontramos nos locais e respeitando toda restrição imposta pela pessoa com algo que considere íntimo ou que não deva ser tocado", explica Maria Helena.

Os interessados em conhecer melhor o serviço de consultoria podem entrar em contato pelos telefones (48) 99954-5953 ou 99106-6156.