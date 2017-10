Igreja Adventista irá construir escola em Criciúma

Bárbara Barbosa

Uma das maiores redes de escolas privadas será construída em Criciúma, por meio da Igreja Adventista. A previsão é de que até janeiro de 2018 as obras do novo empreendimento já estejam em andamento para receber os alunos ainda no ano letivo de 2019. Com pretensão de acolher 1,3mil estudantes do Ensino Fundamental e Médio, por enquanto a Igreja Adventista avalia junto a Prefeitura Municipal e corretores imobiliários a escolha para a compra do terreno que irá abrigar o novo colégio. Uma das opções sugeridas pelo município seria uma área de 11mil metros quadrados localizada no Bairro Santa Bárbara, onde se encontra uma praça esportiva. A solicitação dos adventistas é de um espaço livre de 7mil metros quadrados.

De acordo com o presidente do Comitê Gestor da prefeitura, Celito Cardoso, a orientação do órgão visa incluir mais investimentos públicos para o local. “A partir da nossa avaliação vimos que seria interessante para o local trazer mais investimentos, Essa escola é uma forma de valorizar, impulsionar a qualidade de vida do local e uma grande oportunidade para os estudantes”, menciona ele se referindo ao fato de que 20% das vagas da escola serão de bolsas integrais a estudantes. “Além disso, toda verba arrecadada com a venda da área seria revertida para investimentos a própria comunidade”, acrescenta.

Impasse

A sugestão, no entanto, vem causando inquietação em alguns moradores, especialmente por conta do sistema viário do local, que poderia ficar comprometido. O presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Bárbara, Emerson Teixeira, é categórico em relação ao empreendimento na região. “O que a comunidade decidir iremos acatar”, dispara. Para isso, uma reunião está prevista para o dia 11 de outubro a fim de por em discussão o assunto junto aos moradores do Bairro Santa Bárbara. “Na última segunda tivemos uma com a diretoria da escola, uma apresentação do projeto, mas a definição fica por conta da população”, salienta.

Independente do local escolhido a vinda da escola já é fator decidido. “Eles vem pra Criciúma, isso é fato. E cabe a eles agora escolher uma área que se adeque as necessidades do empreendimento”, afirma Celito. Segundo ele, por estudos próprios da Igreja Adventista uma área para a instalação já foi delimitada previamente. “Vai da empresa Alianda até o Parque das Nações, esse é o local que eles definiram”, arremata ele destacando o fato de haver ainda outras opções. “Não há uma imposição, é apenas uma sugestão da prefeitura pensando no melhor para o bairro. Há outras opções também” complementa salientando que se realmente for efetivado a venda, haverá um extenso rito de área pública que inclui a realização de Leilão.