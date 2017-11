Ideas é único habilitado para gestão do HMISC

Bárbara Barbosa

O Instituto de Desenvolvimento de Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), de Florianópolis, é a única Organização Social (OS) habilitada para gerir o Hospital Materno Infantil-Santa Catarina (HMISC). A decisão foi declarada após divulgação do resultado do edital de licitação lançado pela Administração Municipal. De acordo com o documento, o Instituto Maria Shmitt de Desenvolvimento de Ensino Assistência Social e Saúde do Cidadão, de Araranguá, não estaria apto para concorrer no certame.

A análise das candidaturas foi feita por uma Comissão Especial, liderada pela secretária de Saúde de Criciúma, Franciele Gava. Além da avaliação documental, a equipe técnica respondeu aos questionamentos dos licitantes feitos com base no edital. Dentre eles, levantou-se a possível irregularidade nas datas dos atestados de capacidade técnica, referente ao período de início de serviço e data de fundação que seriam incompatíveis.

Outro ponto que desqualificou o instituto é o fato do atestado de capacidade técnica de prestação de serviços na área Saúde Hospitalar, UTI Neo Natal, UTI Pediátrica e Cuidados Semi-Intensivos estar no nome da clínica Santa Helena, parceira da instituição, quando, segundo o edital, deveria estar em posse da própria OS. Por conta disso, a comissão, por unanimidade, decidiu desabilitar o Instituto Maria Shmitt de Desenvolvimento de Ensino Assistência Social e Saúde do Cidadão.

Para o presidente do instituto, Robson Machado, o resultado representa um equívoco. “Sinceramente, essa decisão nos espantou. Nossa documentação está toda qualificada no Estado. Há um questionamento da nossa parceria com a Clínica Santa Helena, que é a maior clínica privada, melhor UTI neonatal, nosso instituto fez uma parceria visando a troca de experiência e uma gestão mais completa possível. Temos toda essa documentação regularizada. Além disso, interrogam que o nosso CNPJ foi criado em 15 de setembro. Acontece que entramos com processo em 1º de junho, e houve uma demora no processo da Receita Federal. Reitero que desde o primeiro dia que o instituto foi criado ele já atua. Criamos justamente pra prestar consultoria, já começou a prestar assessoria desde fevereiro para Timbé do Sul, por exemplo”, detalha.

Investimentos no Sul do Estado

“Para termos uma ideia, somos os únicos do Sul Catarinense a realizar cirurgias eletivas, como exemplo aqui em Timbé do Sul, que há uma média de 200 cirurgias em um mês e tocamos tudo com R$ 300 mil mensalmente. Isso mostra nossa capacidade de organização e que temos plena competência para gerir o HMISC”, explica.

A intenção de permanecer no Sul catarinense e direcionar recursos, especialmente para Criciúma, é uma das promessas do instituto. “Prova disso é que estamos montando uma clínica que tem mais de 100 metros quadrados, um investimento na e para a cidade, gerando 40 empregos diretos, atendendo toda a região do Bairro Rio Maina”, complementa.

Instituição pretende recorrer

A partir de agora, a Comissão Especial de licitação abre o prazo de cinco dias úteis para apresentação dos recursos do licitante. “É o que vamos fazer. Não iremos desistir, vamos entrar com recursos administrativos, recorrer dessa decisão, e requerer uma explicação do motivo dessa decisão”, conclui ele.

De acordo com a assessoria jurídica do instituto, Olimpierri Mallmann, o resultado é reflexo de um entendimento diferente, o que é passível no Direito, segundo ele. “É apenas um entendimento diferente. Nós apenas tivemos a intenção de sermos transparentes. Temos todas as qualificações e vamos conseguir esclarecer. Até porque é importante ressaltar que não temos interesse só no HMISC, mas na UPA de Criciúma também”, reforça.

Em relação às datas de fundação e início de atividade do atestado de capacidade técnica, ele é categórico. “Muito antes da criação essas pessoas já trabalhavam, lembrando que é uma instituição sem fins lucrativos. O CNJP só vem formalizar uma gestão. Por conta do tramite houve um atraso, mas isso não significa que não estava em operação. Outro ponto, o edital em momento algum fala em períodos de trabalho, por que isso foi questionado então?”, dispara.

O assessor jurídico também esclarece o questionamento referente ao nome em que consta o atestado de capacidade técnica. “O nome em que foi colocado é de uma pessoa do instituto, essa pessoa é nosso vice-presidente e é um dos principais responsável pela gestão da entidade e também pela administração compartilhada da clínica em parceria com Santa Helena. Nós apenas quisemos ser transparentes”, finaliza.