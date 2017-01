Ideas deve assumir Hospital Santa Catarina até a próxima semana

Denise Possebon

Se todos os trâmites jurídicos e burocráticos saírem como o esperado pela Prefeitura de Criciúma, na próxima segunda-feira, 9, o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc) já estará sob novo comando administrativo. O primeiro dia após a posse da nova equipe de governo criciumense foi trabalhado na intenção de agilizar a transição de administração da instituição, atualmente gerida pelo Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV).

Com contrato emergencial de R$ 800 mil ao mês, o Instituto Ideas, com sede em Florianópolis, terá por missão qualificar os atendimentos pediátricos hoje oferecidos pelo hospital, que é também referência na região Sul. De acordo com a nova secretária de Saúde, Franciele Gava, o intuito é viabilizar todos os procedimentos jurídicos necessários para que o Ideas assuma a instituição até esta sexta-feira, 6. Com contrato já expirado no dia 31 de dezembro, o ISEV deve ser notificado sobre a saída ainda hoje, mais tardar amanhã.

Com isso, o inventário do patrimônio da instituição será feito, permitindo que o novo gestor possa assumir. “Estamos contando que iremos precisar de uns dois dias para fazer este inventário. Se conseguirmos, na sexta-feira o Ideas já assume. Mas, se tivermos que trabalhar sábado e domingo para fazer com que as coisas funcionem o quanto antes, iremos trabalhar”. A preocupação da administração pública é garantir a gestão hospitalar e a ordem nos serviços mesmo após o desligamento do ISEV.

Isso porque, com a notificação, o instituto deverá ficar no máximo três dias a frente do HMISC para cumprimento do período transitório. Os serviços que hoje são prestados pelo Materno-Infantil não serão modificados, não trazendo impactos práticos à população.

80% dos trabalhadores contratados

A equipe de transição da Prefeitura de Criciúma já está pronta para acompanhar e fiscalizar os próximos dias na instituição. “Temos já selecionadas entre oito e 10 profissionais que irão incluir esta equipe. Só o que precisamos é fazer um decreto e então entrar no hospital para elaborar o inventário”, diz. O que Franciele já consegue assegurar é que pelo menos 80% dos funcionários do hospital serão contratados pelo Ideas após o ISEV demiti-los, no momento de seu desligamento.

“O doutor Benedeti (diretor do Ideas) já disse que pretende absorver o máximo da mão de obra hoje existente. Claro que eles irão avaliar os funcionários conforme a necessidade e a forma de trabalho deles. Mas, a maioria deve permanecer, porque não é fácil encontrar quem goste de trabalhar com crianças e tenha esta habilidade”, explica a secretária.