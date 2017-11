Içara estabelece novos critérios para vagas integrais

Francieli Oliveira

A partir de agora, a matrícula e rematrícula de crianças, entre seis meses e cinco anos, em período integral nos Centros de Educação Infantil (CEIs) de Içara precisarão obedecer novas regras. As vagas serão ofertadas conforme as condições financeiras da família. O edital publicado recentemente e que vale para o próximo ano letivo estabelece como um dos critérios a renda per capita familiar de um salário mínimo.

De acordo com a Secretaria de Educação de Içara, diante da procura ser maior do que a oferta há a necessidade de critérios. O edital foi elaborado em conformidade com o Ministério Público. Os responsáveis pela pasta ainda deixam claro que a oferta em um período seguirá normal para todas as crianças, assim como determina a legislação.

O período de matrículas vai de 20 e 30 de novembro próximos e as crianças contempladas com as vagas em período integral serão conhecidas em 8 de dezembro. O município oferta 1,1 mil vagas integrais.

Caso sobre vagas, os pais das crianças que estão na fila serão comunicados pela Secretaria de Educação.

Protesto na

Câmara

A decisão não foi recebida pelos pais que temem perder as vagas e alguns deles foram até a Câmara de Vereadores munidos de cartazes e com os filhos no colo.

O assunto ainda será debatido num encontro entre pais e Secretaria de Educação proposto pelo vereador Israel Jorge Rabelo (PMDB), no dia 8 de novembro, às 18h30min.