HSJosé realiza 6º Bazar com produtos doados pela Receita Federal

A sexta edição do Bazar Beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal já tem data marcada. Será nos dias 10 e 11 de novembro, no ginásio de esportes do Hospital São José. São milhares de itens dos mais variados gêneros, para serem comercializados. Ferramentas, equipamentos eletrônicos, cobertores, tapetes, brinquedos, roupas, perfumes, maquiagem e muito mais, estão na lista do bazar.

A irmã Felícita Henz, diretora de Operações do Hospital afirma que o bazar é uma excelente oportunidade para adquirir produtos de diversos setores com preços abaixo do mercado. “O valor arrecadado no bazar será investido na compra de equipamentos para o serviço de anestesiologia. A expectativa é que seja arrecadado com a venda dos produtos, cerca de R$ 400 mil”, ressalta a religiosa.

A Receita Federal doa as mercadorias que foram apreendidas na fronteira com o Paraguai, contudo, estabelece alguns critérios para a comercialização. O valor máximo de compras por pessoa é de R$ 1000,00, sendo ainda determinada a quantidade de unidades permitida por produto. A venda só será efetivada com a apresentação do CPF e um documento com foto. As formas de pagamento são à vista ou no cartão de crédito/débito; todas as bandeiras de cartão são aceitas, com parcelamento em duas vezes. O bazar funcionará das 09 às 18 horas.

Colaboração: Katia Farias / Assessoria de Comunicação do Hospital São José