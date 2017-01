Hospital São Marcos poderá ter o atendimento 100% paralisado

Denise Possebon

Após uma semana de greve de funcionários deflagrada no Hospital São Marcos, de Nova Veneza, a situação poderá se agravar ainda mais. Sem receberem os pagamentos referentes ao mês de dezembro, e também seus 13º salários, colaboradores ameaçam paralisar 100% dos atendimentos na instituição. A decisão da categoria foi tomada ontem, após realização de assembleia, que teve aprovação de 70% dos trabalhadores.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde), Cléber Ricardo Cândido, foi dado o prazo de pagamento integral das dívidas até amanhã para o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), o atual administrador do São Marcos. Caso não seja cumprido, os atendimentos serão paralisados por completo a partir do primeiro horário de segunda-feira, 23.

A greve do São Marcos teve início na quarta-feira passada, onde com 30% dos atendimentos, seguiram sendo atendidos apenas os casos de urgência e emergência. Mas, os médicos da instituição estão com pagamentos atrasados, por isso, também estão com os serviços paralisados em 70% desde o início deste mês. “O ISEV alega que ainda não recebeu os valores do contrato com a Prefeitura, por isso não conseguiu pagar. Mas, nós sabemos que os médicos ainda não receberam e por isso, temos noção que esse será um impasse muito grande”.

ISEV promete pagamento até sexta

Já informado sobre a última decisão dos trabalhadores, o ISEV se comprometeu em quitar os pagamentos até o prazo estipulado pela categoria. De acordo com o diretor do instituto, Francisco Paiva, o 13º salário deve ser pago ainda hoje para os 60 funcionários. Amanhã, no entanto, o objetivo é pagar todos os salários atrasados, após recebimento dos valores contratualizados com a Prefeitura de Nova Veneza.

“Estamos resolvendo tudo isso. Sexta-feira, a Prefeitura irá repassar os R$ 115 mil (previstos pelo contrato renovado) e logo iremos depositar aos trabalhadores. O prefeito só está seguindo a burocracia, por isso, o atraso”, se compromete. Mesmo assim, Paiva se mostrou contrariado em relação a paralisação de 100% dos atendimentos. “Sabemos desta assembleia, mas o sindicato sabe que legalmente isso não pode ser feito. A lei manda que tenha que ter no mínimo 30% de serviços prestados”, esclarece.

Sobre os pagamentos do corpo clínico do São Marcos, o diretor afirma estar em negociação com os médicos. “Acredito que na próxima semana eles devem estar de volta ao serviço”, conclui.