Hospital São José realiza duas captações no mesmo dia

O Hospital São José, por intermédio da Comissão de doação de órgãos e tecidos para transplantes, realizou no dia de ontem duas captações de múltiplos órgãos. Com os dois procedimentos, o hospital soma 13 captações somente este ano.

Duas equipes de captação estiveram presentes no hospital para realizar a retirada dos órgãos, além de toda equipe do Centro Cirúrgico da Instituição e equipe de apoio. As famílias dos pacientes aceitaram a doação dos órgãos após a confirmação da morte encefálica e realização de todos os exames necessários.

Os doadores foram dois homens, um jovem de 21 anos, morador de Sangão, e um paciente de 40 anos, de Timbé do Sul. Foram captados rins, fígado e globos oculares.

No Brasil, para ser um doador, os familiares precisam ser informados. São eles que irão autorizar ou não a doação de órgãos após a constatação da morte encefálica. Os órgãos que podem ser captados após confirmação da morte encefálica são: coração, pulmões, rins, pâncreas, fígado, intestinos, ossos, tendões, córneas e pele.

Colaboração: Katia Farias / Assessora de Comunicação da Catedral São José