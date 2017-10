Hospital Henrique Lage adquire equipamentos para retomada de cirurgias

O Hospital Henrique Lage, de Lauro Müller, adquiriu dois novos focos cirúrgicos, que tem como função o fornecimento de iluminação com baixo aquecimento para procedimentos de cirurgias. Com a aquisisão as cirurgias de histerectomia, que haviam sido paralisadas há aproximadamente três meses serão retomadas.

Uma boa notícia no mês em que se celebra a campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher. Isso porque a histerectomia é uma operação cirúrgica para remoção do útero. O procedimento é usado tanto para evitar quanto para amenizar a propagação do câncer de colo de útero. Além disso, é possível tratar outros problemas por meio dela.

Segundo Irani Júnior, médico responsável pelas cirurgias de histerectomia, os procedimentos estão acontecendo com maior frequência por conta do acúmulo de damandas. "Tem sido realizada uma por semana. Assim que a situação se normalizar, voltará a ser realizada uma ao mês", explicou

Colaboração: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lauro Müller