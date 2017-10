Horário de verão inicia à meia-noite de domingo

Neste domingo à meia-noite, os ponteiros dos relógios deverão ser adiantados em uma hora. Tradição desde 1985, o horário de verão vai vigorar até fevereiro de 2018 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Usado por muitos países no mundo, o horário de verão surgiu para evitar um sobrecarregamento do sistema elétrico. Atualmente, mesmo com os dias mais longos, o uso de energia elétrica durante o período chega perto da neutralidade.

No entanto, a tradicional prática faz parte de gosto de parte dos brasileiros. Além disso, alguns setores econômicos, como o de varejo e de esporte, se beneficiam com um período prolongado de luz natural.

A implantação da medida provoca o deslocamento da entrada da iluminação pública e consumo residencial, evitando a coincidência entre o consumo industrial e comercial, registrada normalmente após às 18 horas.

"Sem o horário de verão, este fato poderia causar um pico de demanda elevado entre 18h e 21h, em uma época do ano em que o sistema é comumente submetido a severas condições operativas de demanda", explica o gerente do Departamento de Comercialização da Celesc, Gustavo Rocha.

Para ele, os principais benefícios da medida são a maior confiabilidade de suprimento em determinadas áreas do Sistema Elétrico, maior flexibilidade operativa e redição de cortes de carga em situações de emergência. "Ao longo dos anos, o horário de verão vem representando uma redução de quase 5% na demanda durante o horário de pico, em Santa Catarina", relata.

Na última década, a diminuição na demanda por energia entre 18h e 21h ao longo do Horário de Verão foi de, aproximadamente, 4,5%. Nas regiões do país em que o horário de verão é adotado foi registrada uma economia de 0,5% no consumo de energia, em todo o período do horário especial. Isso corresponde ao consumo mensal de energia de uma cidade com 2,8 milhões de habitantes, como Brasília, por exemplo.

Entretanto, estudos realizados este ano pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), demonstraram que a adoção do horário em âmbito nacional traz, atualmente, resultados próximos da neutralidade para o sistema.

Os estudos foram avaliados pelo Governo Federal, que decidiu manter a vigência do Horário de Verão para o ciclo 2017/2018, considerando que a medida traz ao consumidor final outros benefícios, como ganho de tempo para lazer, turismo, comércio e segurança. A política será reavaliada nos próximos anos.