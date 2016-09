Homenagens e premiações marcam evento de 50 anos da CDL

Denise Possebon

O meio século de trabalho da Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma (CDL) voltado ao comércio foram celebrados em grande estilo. Em evento especial, os associados, a presidência da entidade e as lideranças da cidade se reuniram na noite de ontem, no Teatro Elias Angeloni, para comemorar os 50 anos da fundação da entidade. Fundada como Clube de Dirigentes Lojistas, em 1966, a associação tem como missão fortalecer e representar o movimento varejista, sendo parte ativa para que Criciúma fosse reconhecida como Polo Regional Comercial.

Em primeiro momento, a CDL realizou uma homenagem aos fundadores da associação, e também para as primeiras empresas que compuseram o cenário do comércio criciumense da década de 60. Entre elas, estiveram nomes como Casa Imperial, Góes Imóveis, Lojas Santo Antônio e Ótica Silvestre. Nos destaques da comemoração também esteve a entrega do sexto Mérito Lojista – Prêmio Oreste Vidal. Realizado bienalmente, a premiação valoriza ações positivas e empreendedoras, realizadas de modo ético e responsável, sendo um beneficio ao consumidor.

Nesse ano, o foco do Mérito Lojista foi à sustentabilidade e as inovações de varejo, premiando empreendedores em 10 categorias diferentes. Os convidados à receberem o Mérito Lojistas já haviam sido informados sobre esse reconhecimento com antecipação. Indicado pela diretoria da CDL, o empresário Rodolfo Savaris Amboni, foi vencedor pela Categoria Jovem Talento. O representante é um dos associados mais envolvidos nas ações realizadas pela Câmara, sempre em busca de aperfeiçoamento do seu comércio.

“Esse prêmio significa o reconhecimento de todo meu trabalho, da pessoa que eu sou e de todo o conhecimento adquirido ao longo dos cursos. Serve como um gás ainda maior para novas iniciativas”, diz Amboni. Outra proposta ao comércio que teve reconhecimento foi o Bazar Open Shopping Coronel Pedro Benedet, através da Categoria Ação Promocional de Vendas. A ação, promovida pelo Sebrae, conta com 40 lojistas associados, e busca tornar a rua um shopping à céu aberto, com decorações e atividades diferenciadas.

"A partir disso, evoluímos através da união dos envolvidos e com a ajuda da CDL. O prêmio e iniciativas como essa, ajudam os lojistas a sempre procurarem por coisas diferentes", diz o presidente do Bazar, Marcos Mendonça. O evento também contou com apresentações musicais, entre elas o Coral Esperança, do Bairro da Juventude, empresa com quem CDL firmou o Pacto de Amizade.

Décadas de responsabilidade social

Uma das metas da CDL está na capacitação dos comerciantes, ao facilitar o acesso à qualificação ou através de promoção de workshops, treinamentos e palestras. Ética, responsabilidade social, valorização, transparência, inovação, liderança e eficiência estão entre os pilares da entidade, elencados pelo presidente Gelson Philippi. Sobretudo, a aproximação e envolvimento com a sociedade criciumense, através de propostas inovadoras e ações comunitárias.

“O grande desafio da administração é fazer a CDL permaneça sendo uma entidade que ajuda no desenvolvimento da cidade. Estão nos nossos principais foco o bom atendimento e a preparação para novas modernidades”.

Vencedores do Mérito Lojista e suas categorias:

Inovação Tecnológica: Hospital São José

Entretenimento: Loja Alecrim Dourado pela a iniciativa “Biblioteca Livre”

Saúde: Clínicas Integradas da Saúde da Unesc

Educação: Colégio Marista pelo projeto “Maristas pela Sustentabilidade”

Ação Promocional de Vendas: Bazar do Open Shopping Coronel Pedro Benedet

Ação Institucional: Backdoor pelo projeto “Skate na Escola”

Imprensa: RBS TV pela campanha “Frutos do Conhecimento”

Jovem Talento: Empresário Rodolfo Amboni

Sócio Honorário: Ruy Hülse (prefeito de Criciúma na época da fundação)